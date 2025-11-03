المجلس القومي يطلق مسابقة بحثية جامعية عن العنف ضد المرأة المُيسَّر بوسائل التكنولوجيا

يطلق المجلس القومي للمرأة، مسابقة بحثية تحت عنوان “العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا”،بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لطلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية هى الأقدم فى انشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بها، وهى( المنيا – عين شمس – دمياط – جنوب الوادي – أسوان – بنها – الإسكندرية – الفيوم – حلوان – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب) كمرحلة اولي، وذلك في إطار فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى ينظمها المجلس خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر من كل عام.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع طلبة وطالبات هذه الجامعات على تقديم أبحاث علمية تُسهم في التصدي للعنف الرقمي ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، ودعم جهود الدولة في تطوير سياسات وبرامج وقائية وحمائية فعّالة.