ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل أمام مدافعه

أكد تقرير صحفي، اقتراب رحيل المدافع النمساوي دافيد ألابا عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ألابا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويحق للمدافع التفاوض مع أي نادٍ في الميركاتو الشتوي دون الرجوع لأدارة الملكي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تنوي تجديد عقد ألابا ما يفتح باب الرحيل المجاني أمام اللاعب في الميركاتو الصيفي.

ورغم قرار إدارة ريال مدريد بعدم تجديد عقد ألابا، إلا أن الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو ينوي الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم.

ألونسو يعيد أسلوب مورينيو

في سياق آخر، أجرى تشابي ألونسو العديد من التغييرات داخل النادي منذ توليه المسؤولية خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، شملت تعديل قواعد الانضباط اليومية للاعبين، واستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة لتحليل التدريبات ومراقبة التفاصيل الدقيقة للأداء.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يستعد ألونسو لتطبيق تغيير جديد في استعدادات ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهو أسلوب يعيد إلى الأذهان فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع الفريق الملكي.

فبينما اعتاد ريال مدريد إجراء مرانه الأخير على ملعب المباراة في اليوم السابق للقاء، قرر ألونسو كسر هذه القاعدة، حيث سيُجري اللاعبون مرانهم صباح اليوم الإثنين في فالديبيباس (مقر تدريبات النادي)، قبل السفر مباشرة إلى إنجلترا.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، سيكتفي ريال مدريد بزيارة ملعب أنفيلد لحضور المؤتمر الصحفي فقط، بحضور المدرب وأحد اللاعبين دون خوض أي تدريبات هناك.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنهج مورينيو، الذي كان المدرب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي رفض التدريب في ملعب الخصم، مفضّلًا الحفاظ على تركيز الفريق داخل بيئته المعتادة قبل المباريات الكبرى.