جامعة الدول العربية تؤكد التزام أعضائها بتعزيز الأمن الإشعاعي والنووي

أكدت جامعة الدول العربية التزام أعضائها بتعزيز الأمن الإشعاعي والنووي وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات من خلال تطوير أطر التعاون العلمي والتقني مع المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في بيان للسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية خلال مشاركته، اليوم الاثنين، بالاجتماع الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - قطاع الشؤون الاقتصادية) والهيئة العربية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال المالكي "إن هذا الاجتماع هو اجتماع فني إقليمي ضمن إطار تنفيذ خارطة الطريق العربية للتعاون بمجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بمشاركة عدد من خبراء في الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الفترة (3 - 7) نوفمبر في فيينا، وذلك في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح أهمية الاجتماع التي تندرج ضمن استراتيجية الاستثمار في القدرات العربية المشتركة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في مجال التأهب والاستجابة، بما يسهم في رفع جاهزية المنطقة العربية وتقليل آثار الكوارث النووية والإشعاعية المحتملة، مشيدً بالدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ خارطة الطريق العربية.

وتابع "أن الاجتماع يناقش عددًا من المحاور الفنية منها تقييم الأخطار النووية، واستراتيجيات الحماية، واستخدام أدوات النمذجة والتنبؤ بالانتشار الإشعاعي، وشبكات الرصد الإشعاعي، والتواصل أثناء الازمات والدروس المستفادة من الحوادث السابقة".

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة العربية والدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة الحوادث النووية والإشعاعية المحتملة، وتنفيذ التزاماتها في إطار الاستراتيجية العربية للحد من من مخاطر الكوارث (2018 - 2030) ووفقًا لأولويات آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.