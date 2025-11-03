قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محافظ دمياط ورئيس هيئة قصور الثقافة يبحثان تطوير البنية الثقافية بالمحافظة

قصور الثقافة
قصور الثقافة
جمال عاشور

التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم، اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور اللواء د. طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ونجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قصور الثقافة بالمحافظة.

استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة في دمياط، حيث تم الاتفاق على بدء الإجراءات الخاصة بطرح مشروع رفع كفاءة قصر ثقافة دمياط الجديدة، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة دمياط، إلى جانب تطوير قصور كفر سعد وفارسكور، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات ثقافية وفنية متميزة لأهالي المحافظة.

وأكد محافظ دمياط خلال اللقاء حرص المحافظة على دعم المشروعات الثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مشيرا إلى ما حققته دمياط من نجاح واسع في فعاليات "صيف بلدنا" هذا العام، والتي حظيت بإقبال جماهيري كبير، مضيفا أن التعاون مع وزارة الثقافة يأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية الثقافية بالمحافظة وتشغيل مواقعها على نحو مستدام.

من جهته، أعرب اللواء خالد اللبان عن تقديره لتعاون محافظة دمياط في دعم العمل الثقافي، مؤكدا أن تطوير قصر ثقافة دمياط الجديدة يأتي في ضوء توجيهات وزير الثقافة نحو تفعيل دور قصور الثقافة كمراكز للإبداع والتنوير، مشيدا بالمقومات المتميزة التي تمتلكها دمياط في مجال الفنون والحرف التراثية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى دعم الحرف التراثية الدمياطية والترويج لها.

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اللواء خالد اللبان الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة دمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

الزمالك

بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري أمام بيراميدز

متتخب المغرب للناشئين

منتخب المغرب تحت 17 عامًا يسقط أمام اليابان بكأس العالم للناشئين

جوارديولا وهالاند

جوارديولا: هالاند يمتلك عقلية لا تصدق ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد