محافظ دمياط ورئيس هيئة قصور الثقافة يبحثان تطوير البنية الثقافية بالمحافظة

التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم، اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور اللواء د. طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ونجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قصور الثقافة بالمحافظة.

استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة في دمياط، حيث تم الاتفاق على بدء الإجراءات الخاصة بطرح مشروع رفع كفاءة قصر ثقافة دمياط الجديدة، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة دمياط، إلى جانب تطوير قصور كفر سعد وفارسكور، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات ثقافية وفنية متميزة لأهالي المحافظة.

وأكد محافظ دمياط خلال اللقاء حرص المحافظة على دعم المشروعات الثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مشيرا إلى ما حققته دمياط من نجاح واسع في فعاليات "صيف بلدنا" هذا العام، والتي حظيت بإقبال جماهيري كبير، مضيفا أن التعاون مع وزارة الثقافة يأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية الثقافية بالمحافظة وتشغيل مواقعها على نحو مستدام.

من جهته، أعرب اللواء خالد اللبان عن تقديره لتعاون محافظة دمياط في دعم العمل الثقافي، مؤكدا أن تطوير قصر ثقافة دمياط الجديدة يأتي في ضوء توجيهات وزير الثقافة نحو تفعيل دور قصور الثقافة كمراكز للإبداع والتنوير، مشيدا بالمقومات المتميزة التي تمتلكها دمياط في مجال الفنون والحرف التراثية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى دعم الحرف التراثية الدمياطية والترويج لها.