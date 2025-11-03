سيناتور أمريكية تتهم نموذج ذكاء اصطناعي بتلفيق ادعاءات اعتداء ضدها

أثارت السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن جدلاً واسعاً حين كشفت أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ جوجل قام "بهلوسة" وابتكار ادعاءات ملفقة حول تعرضها لاعتداء جنسي، مؤكدة أن مثل هذه الأخطاء تمثل خطراً حقيقياً على سمعة الأشخاص وسيرتهم المهنية.

ردود فعل سياسية وتقنية واسعة

تصريحات بلاكبيرن جاءت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بحضور زملائها من الحزب الجمهوري، حيث طالبت بمراجعة شاملة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي وآليات التدقيق فيها.

وأكدت أن هذه النماذج أصبحت قادرة على خلق محتوى غير واقعي قد يؤثر سلباً على الحياة الشخصية والمجتمعية، ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلاً.

تمييز السوق وصعود شركات التقنية الضخمة

يأتي هذا الجدل بالتزامن مع تسجيل شركات التقنية الكبرى مثل Nvidia ومايكروسوفت وأبل وألفابت (جوجل) مستويات قياسية في القيمة السوقية، إذ أصبحت 8 من أكبر 10 شركات مدرجة في مؤشر S&P 500 شركات تقنية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت محركاً أساسياً للنمو العالمي.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على المستوى العام

حذرت بلاكبيرن ونواب آخرون من أن استغلال الذكاء الاصطناعي في تزييف المحتوى أو نشر شائعات قد يؤدي إلى نتائج كارثية سواء في السياسة أو الإعلام أو حتى العلاقات الشخصية، داعية المختصين لتشديد الرقابة وبناء آليات تحقق أكثر فاعلية من أجل حماية حقوق الأفراد من التشويه.

نظرة على الأسواق وموجة الذكاء الاصطناعي

في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، لم تقف الخلافات التقنية عند حدود السياسة فقد شهدت الساحة معركة كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بين إيلون ماسك وسام ألتمان حول مستقبل النماذج الذكية وتأثيرها على الحريات الفردية.

وفي موقف متصل اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ هيئة عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره.