الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

آخر الأوضاع بالقطاع.. مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية.. مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

غزة
غزة
محمود محسن

 أصوات الانفجارات لا تزال تُسمع بشكل متواصل في قطاع غزة نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

السفير ممدوح جبر: قانون "إعدام الأسرى" تشريع عنصري وجريمة حرب مكتملة الأركان

علق السفير د. ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق، على إقرار الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، قائلاً إن الخروج التام عن أحكام القانون الدولي الإنساني يُعدّ "تشريعاً عنصرياً بامتياز" و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تُطبق على أهلنا في قطاع غزة الآن، والتي يُحتمل أن تُطبَّق لاحقاً على أبطالنا وأسرانا في السجون الإسرائيلية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك مرفوض تماماً سواءً على مستوى اتفاقيات جنيف أو على مستوى قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز إخضاع المحكومين أو الأسرى لأي شكل من أشكال العقوبات البدنية أو الإعدامات القائمة على خلفيات عنصرية وتمييزية.

وأضاف أن القانون المقترح تمييزي وعنصري بوضوح، ويستهدف الشعب الفلسطيني عامةً والأسرى على وجه الخصوص، ورأى أن ممارسات إسرائيل تُطبَّق فعلياً وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو كان النص لا يزال قيد الصياغة والقراءات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) قبل اعتماده رسمياً.

ولفت إلى أن التطبيق العملي يتم عبر "القتل البطيء" المستمر والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وصولاً إلى استخدام الإعدامات.

مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تنتشر في المناطق المحددة باللون الأصفر، وتشمل المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، والمنطقة الشرقية لمخيم البريج في المحافظة الوسطى، حيث تتعرض هذه المناطق لقصف متكرر بين الحين والآخر.

وتابع، أن بلدة عبسان شرق دير البلح تشهد عمليات نسف متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب قصف مدفعي مكثف يستهدف محيطها.

وأشار جبر إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح متفاوتة الخطورة.

وواصل: "كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة قبالة سواحل المحافظة الوسطى صباح اليوم، وقد سُمعت أصوات إطلاق النار بوضوح في أنحاء المنطقة".

وبيّن المراسل أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة في المناطق المحددة باللون الأصفر، وهي المناطق التي تتواجد فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية بموجب بنود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا، أن استمرار هذا القصف يشكل خرقًا واضحًا لتلك التفاهمات ويزيد من حالة التوتر الميداني في مختلف أنحاء القطاع.


مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة إلى غزة

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إنه في صباح هذا اليوم انطلقت دفعة من الشاحنات المحملة بالمساعدات صوب معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا إلى دخولها إلى قطاع غزة، وتستعد في الوقت الحالي دفعة جديدة إلى الوصول إلى المعبرين تمهيدا لدخولها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قافلة اليوم تضم موادا غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وشاحنات وقود، وهي بصدد الإجراءات الخاصة بتفريغ الحمولات في معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وتابع  أن كل المنشآت الحيوية في غزة تحتاج إلى هذه المساعدات من أجل استكمال واستمرار تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين، سواء في المخابز التي تمد المواطنين بالخبز والمواد الغذائية فضلا عن محطات تحلية المياه والصرف الصحي، لذلك فدخول الساحنات المحملة بالوقود ضروري للغاية.

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
لمبة سائل التبريد
أشرف عبد الباقي
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
