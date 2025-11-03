لميس البشوتي: المطبخ الفرعوني كان مهما جدا.. ويختارون مكانه بعناية

عرض برنامج "أهلا بالستات" على قناة "إم بي سي مصر"، فقرة خاصة عن المطبخ الفرعوني، وأهم الأكلات التي كانت تُطهى فيه.

وقالت الإعلامية لميس البشوتي توكل، مقدمة البرنامج، إن المطبخ الفرعوني كان مميزا وبسيطا في نفس الوقت، ومكانه كان مهما جدا في البيت الفرعوني، وكانوا يهتمون بمكانه ويجعلوه في آخر البيت.

وأضافت لميس البشوتي، "الفراعنة كانوا بيهتموا جدا بنظافة المطبخ، وسقف المطبخ كانوا بيعملوه من القش والأغصان، ويجعلون به تهوية جيدة.

واستطردت: “ماكانش عندهم تلاجة وبوتاجاز، ولكن كان عندهم فرن طيني أو حجري”.