قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال جهات التحقيق المختصة، سائقا، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بخطف طفلة من داخل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، ومواقعتها. 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها، كونها طفلة، بالتحايل والإكراه، حيث أوهمها بإعطائها بعض الحلوى، مستغلا في ذلك صغر سنها، فأدخلها إلى أحد المباني المهجورة؛ بقصد إبعادها عن أعين ذويها.

وقد اقترن بتلك الجريمة، بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها، حال كونها طفلة لم تبلغ الـ 18 عاما بالقوة والتهديد، وذلك بأن وسوس له الشيطان باستدراجها بعيدا عن أعين ذويها؛ بحجة إعطائها حلوى، مستغلا في ذلك صغر سنها، وما أن ظفر بها حتي لامس مواطن عفتها، وأنهي براءتها، وما أن قامت بالصراخ؛ أشهر سلاحا أبيض وهددها وروعها وأكمل جريمته.
 

عقوبة هتك العرض

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا؛ يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".

مواقعة طفلة أكتوبر محاكمة جنايات الجنايات هتك عرض قسم ثاني أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

الحريق

السيطرة علي حريق شب فى مخزن مصنع للأجهزة الكهربائية بأكتوبر

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد