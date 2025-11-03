وزير الثقافة الصربي: حفل افتتاح المتحف الكبير استثنائي ويعكس عظمة الحضارة المصرية

عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي جلسة مباحثات مع وزير الثقافة الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، في إطار اللقاءات الرسمية مع رؤساء الوفود المشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي أُقيم السبت الماضي.

وأعرب وزير الثقافة الصربي، خلال جلسة المباحثات التي عقدت اليوم الاثنين، عن خالص تهنئته لمصر على افتتاح المتحف الكبير، مشيدًا بحفل الافتتاح الذي وصفه بأنه حدث استثنائي وغير مسبوق يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار والتنظيم المتميز.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في المجالات الثقافية والسياحية، ودراسة إمكانية تنظيم معارض أثرية مؤقتة في صربيا، خاصة المعارض المتعلقة بمخطوطات دير سانت كاترين، وذلك في إطار دعم التبادل الثقافي وحوار الحضارات.

كما بحث الجانبان التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتبادل الخبرات بهذا المجال، بجانب تعزيز الترويج السياحي المشترك بين البلدين، بما يسهم في تعريف السائح الصربي بالمقاصد السياحية والثقافية المصرية، والترويج للمقاصد الصربية لدى السائح المصري.

واتفق الجانبان على دراسة تسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر وصربيا لدعم حركة السياحة البينية وزيادة أعداد الزائرين من الجانبين.