قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الثقافة الصربي: حفل افتتاح المتحف الكبير استثنائي ويعكس عظمة الحضارة المصرية

مباحثات مصرية صربية لدعم التعاون الثقافي والترويج السياحي بين البلدين
مباحثات مصرية صربية لدعم التعاون الثقافي والترويج السياحي بين البلدين
أ ش أ

عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي جلسة مباحثات مع وزير الثقافة الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، في إطار اللقاءات الرسمية مع رؤساء الوفود المشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي أُقيم السبت الماضي.

وأعرب وزير الثقافة الصربي، خلال جلسة المباحثات التي عقدت اليوم الاثنين، عن خالص تهنئته لمصر على افتتاح المتحف الكبير، مشيدًا بحفل الافتتاح الذي وصفه بأنه حدث استثنائي وغير مسبوق يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار والتنظيم المتميز.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في المجالات الثقافية والسياحية، ودراسة إمكانية تنظيم معارض أثرية مؤقتة في صربيا، خاصة المعارض المتعلقة بمخطوطات دير سانت كاترين، وذلك في إطار دعم التبادل الثقافي وحوار الحضارات.

كما بحث الجانبان التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتبادل الخبرات بهذا المجال، بجانب تعزيز الترويج السياحي المشترك بين البلدين، بما يسهم في تعريف السائح الصربي بالمقاصد السياحية والثقافية المصرية، والترويج للمقاصد الصربية لدى السائح المصري.

واتفق الجانبان على دراسة تسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر وصربيا لدعم حركة السياحة البينية وزيادة أعداد الزائرين من الجانبين. 

وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير الثقافة الصربي نيكولا سيلاكوفيتش الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وزير الثقافة الصربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي و الزمالك

ترتيب الدوري المصري اليوم .. سيراميكا فى الصدارة والأهلي وصيفاً والزمالك ثالثاً

تراكتور

تراكتور يهزم الشرطة بهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة

الزمالك

مباريات الزمالك القادمة.. تعرف على مواعيد الفارس الأبيض في شهر نوفمبر

بالصور

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد