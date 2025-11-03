محمد سعفان: القيادة السياسية حكيمة.. ونحتاج برلمان يهتم بالمواطن

أكد محمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن، أن مصر دولة قوية وكبيرة ولنمتلك قيادة سياسية على قدر كبير من الحكمة .



وقال محمد سعفان في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" القيادة السياسية تسعى دائما وراء الحق وتطبيقه ".

وتابع محمد سعفان :" كلنا سعداء بالقيادة السياسية ، والمصريين لا ينكسروا في أي لحظة من اللحظات حتى وإن تعرضوا لهجوم شديد ".

وأكمل محمد سعفان :" القيادة السياسية نجحت في تحقيق السلام وتحقيق اتفاقية شرم الشيخ للسلام بحضور كل دول العالم ".

وتابع محمد سعفان :" نحتاج مجلس نواب يهتم بالمواطن المصري ومصلحته "، مضيفا:" تركيز البرلمان المقبل يجب أن يركز على البعد الاجتماعي والاهتمام بمصالح المواطن ".

