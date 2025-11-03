أمين الإفتاء: تشويه جدران المعابد والمتاحف بالكتابة عليها إفساد في الأرض

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يتعمّد الكتابة على جدران المعابد والمتاحف والأماكن الأثرية، وما إذا كان ذلك يُعد تصرفًا عاديًا أم إثمًا شرعيًا.

أمين الإفتاء: الآثار والمعابد والمقتنيات التراثية ملكٌ للأمة كلها

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، مؤكدًا أن الآثار والمعابد والمقتنيات التراثية ملكٌ للأمة كلها، وليست ملكًا فرديًا حتى يعبث بها أحد.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تشويه المعالم الأثرية أو إتلافها بأي شكل يُعد تعديًا على حق عام، وإفسادًا في الأرض، مشيرًا إلى أن هذه الأماكن تعكس حضارة الشعب المصري وتنظيمه ورقيّه، ومن واجب كل مواطن الحفاظ عليها وصيانتها من أي عبث أو إساءة.

ووجّه أمين الفتوى في دار الإفتاء رسالة إلى الشباب والأطفال الذين يرون في الكتابة أو العبث بهذه الأماكن نوعًا من المزاح أو التسلية، قائلًا: "هل ترضى أن يعبث أحد بأشيائك الخاصة أو يكتب عليها؟ فكيف نقبل أن نفسد ما هو ملكٌ للأمة كلها؟".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحفاظ على الآثار واجب ديني ووطني، لأنها تمثل وجه مصر المشرق وتاريخها الممتد آلاف السنين، قائلًا: «اتقوا الله في مقدرات وطنكم، فهي أمانة في أعناقنا جميعًا».

هل التماثيل الأثرية مثل الأصنام يجب هدمها؟

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال إن هدم الآثار جريمة في حق التراث الانساني، لافتا إلى أنه قديما كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، ومن ثم كان لابد من إزالتها وهنا مشروع هدمها.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، خلال تصريحات سابقة له: "العلة وسبب الهدم هو اتخاذها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حدث فى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعبدونها وبالتالي كان لابد من إزالتها، ومن بعدها لم تجد أحدا من أمة محمد يعبدون هذه التماثيل".

وتابع مفتي الجمهورية السابق: "الآثار أصبحت تراثا إنسانيا واجب الحفاظ عليها في فترة الحرب والسلم، ومن يقوم بهدمها يرتكب جريمة إنسانية".