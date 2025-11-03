إعلان أسماء الفائزين بانتخابات غرفة الصناعات الهندسية لدورة جديدةً

أعلن الدكتور خالد عبّد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات فوز 12 عضوا بانتخابات غرفة الصناعات الهندسية التي جرت اليوم الاثنين منهم 4 بالتزكية ممثلين عن فئة الشركات المتوسطة و 8 بالانتخاب ممثلين عن فئتي الشركات الكبيرة والصغيرة بواقع 4 أعضاء عن كل فئة .

و أسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من المهندس شادي المنزلاوي، المهندس عمرو أبو فريخة، والمهندس بسيم يوسف، المهندس رأفت الخناجري و المهندس محمد العايدي، طارق عابدين، أمير رياض، عبد الواحد شوقي.

وكانت قد حسمت فئة الشركات المتوسطة بالتزكية بفوز محمد المهندس رئيس الغرفة الحالي والمهندس حمادة داوود والمهندس أحمد عبد الجواد و المهندسة رشا الكردي و جميعهم أعضاء مجلس إدارة في المجلس المنتهية ولايته .

وبذلك يكون قد تم انتخاب ١٢ عضوا لدورة جديدة بمجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية

