حوادث

قرار من النيابة بشأن 4 أشخاص قاموا باحتجاز صاحب شركة بالقاهرة

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس  4 أشخاص لقيامهم بإحتجاز مالك شركة لقيامه بالنصب على أحدهم بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تمكنت الأجهرة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإحتجاز مالك شركة لقيامه بالنصب على أحدهم بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بالقاهرة من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتغيب والده (مالك شركة) عقب خروجه من المنزل محل سكنهما مستقلاً سيارته وأضاف بوجود خلافات مالية بين والده وأحد الأشخاص.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبمواجهته قرر بوجود خلافات مالية بينه وبين والد الشاكى لقيامه بالنصب عليه عن طريق إيهامه بشراء قطعة أرض وتحصله منه على مبلغ مالى ورفض رد المبلغ المُستولى عليه، وقيامه بالاشتراك مع (نجل شقيقه) بإستدراج المجنى عليه بالسيارة ملكه وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية "ملكه" بنطاق محافظة أسيوط.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليه وأمكن ضبط(3 أشخاص – مقيمين بأسيوط وبحوزة أحدهم سلاح نارى "فرد خرطوش") لإحتجازهم المجنى عليه "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة") ، وبسؤال الآخير إعترف بإرتكابه واقعة النصب، وأضاف بقيام المتهمين بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق النصب مالك شركة الأجهرة الأمنية

بالصور

الوحدة المرورية
فوائد وأضرار الفول السوداني
السيارات الكهربائية
السيارات الأكثر مبيعا
