مسلم يعلن تواجده غداً في نقابة المهن الموسيقية لكشف تفاصيل الظلم الذي تعرض له (خاص )

أعلن المطرب مسلم في تصريحات خاصة لصدي البلد عن تواجده غداً في مقر نقابة المهن الموسيقية، وذلك من أجل كشف ما وصفه بالظلم الذي تعرض له من قبل النقابة خلال الفترة الماضية.

وأكد مسلم أنه سيعرض أمام وسائل الإعلام والجمهور كافة التفاصيل والمستندات التي توضح حقيقة ما حدث، مطالباً بإنصافه ورفع ما يراه قيوداً غير مبررة على مشواره الفني.

يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت جدلاً واسعاً بين المطرب مسلم ونقابة المهن الموسيقية على خلفية بعض القرارات التي اتخذتها النقابة بشأنه، ما دفع الفنان إلى التعبير عن استيائه عبر منصاته الرسمية.