النفط يتراجع وسط مخاوف تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ يقيّم المستثمرون قرار تحالف «أوبك+» تعليق زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، وسط استمرار المخاوف من احتمال حدوث فائض في المعروض العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2%، لتسجّل 64.70 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2%، إلى60.87 دولاراً للبرميل.

وكان تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاءها، قد اتفق يوم الأحد على زيادة محدودة في الإنتاج لشهر ديسمبر كانون الأول، مع تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من العام المقبل.

ومنذ أبريل نيسان، رفع التحالف أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.7% من المعروض العالمي، قبل أن يبطئ وتيرة الزيادة منذ أكتوبر تشرين الأول وسط تزايد التوقعات بحدوث تخمة في السوق.

وقال «بنك أوف أميركا» في مذكرة بحثية: «يشير هذا القرار بوضوح إلى أن أوبك+ تدرك مخاطر فائض المعروض، ويبدو أنها لا ترغب في دفع الأسعار للتراجع الحاد إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. ونتوقع أن ينظر المستثمرون إلى هذا المستوى السعري المحتمل بإيجابية».



في المقابل، شكك عدد من كبار منتجي الطاقة في أوروبا يوم الاثنين في احتمالات تخمة المعروض خلال العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج. كما قال نائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي إنه لا يعتقد بوجود فائض نفطي في عام 2026.



وذكرت أربعة مصادر من داخل تحالف «أوبك+» أن قرار الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في الربع الأول جاء بعد ضغوط من روسيا، التي تواجه صعوبة في زيادة صادراتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا