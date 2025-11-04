طلاب جامعة قناة السويس يحيون ذكرى انتصارات أكتوبر بزيارة موقع تبة الشجرة

تواصل جامعة قناة السويس احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بزيارة ميدانية إلى موقع تبة الشجرة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف عام الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب.

وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسمي اللغة العبرية والتاريخ وقسم اللغة الفرنسية، حيث قام طلاب قسمي اللغة العبرية والتاريخ بزيارة ميدانية إلى موقع تبة الشجرة، أحد أشهر المواقع العسكرية التي شهدت قهر العدو وتحرير أحد أهم حصون خط بارليف المنيع.

وتعرف الطلاب خلال الزيارة على تفاصيل المعركة البطولية التي خاضها الجيش المصري الباسل لاقتحام موقع تبة الشجرة، وهي إحدى النقاط الحصينة الواقعة شرق قناة السويس على تل مرتفع يُطل على مدينة الإسماعيلية بالكامل، والتي استخدمها العدو الإسرائيلي كمركز قيادة استراتيجي أطلق عليه اسم "رأس الأفعى المدمرة".

وقد قام الدكتور عماد هلال رئيس قسم التاريخ بشرح تفصيلي حول الخطة العسكرية التي تم تنفيذها لتحرير الموقع، مشيدًا ببطولات الجنود المصريين وتضحياتهم في سبيل استعادة الأرض والعزة الوطنية.

وفي ختام الزيارة، عبّر الطلاب عن سعادتهم البالغة وفخرهم واعتزازهم بما شاهدوه من بطولات خالدة سطرها أبطال القوات المسلحة المصرية بدمائهم الزكية، مؤكدين تقديرهم الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة التي جسدت في حرب أكتوبر المجيدة أنبل معاني التضحية والفداء من أجل الوطن.

كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية في موقع تبة الشجرة تخليدًا لهذه اللحظات الوطنية المميزة، مقدمين خالص الشكر والتقدير إلى رجال القوات المسلحة المصرية وقيادة الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من بطولات ستظل شاهدة على مجد الوطن وعزته عبر الأجيال.