قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب جامعة قناة السويس يحيون ذكرى انتصارات أكتوبر بزيارة موقع تبة الشجرة

الزيارة
الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل جامعة قناة السويس احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة،  بزيارة ميدانية إلى موقع تبة الشجرة.

وذلك تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف عام الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب.

 وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسمي اللغة العبرية والتاريخ وقسم اللغة الفرنسية، حيث قام طلاب قسمي اللغة العبرية والتاريخ بزيارة ميدانية إلى موقع تبة الشجرة، أحد أشهر المواقع العسكرية التي شهدت قهر العدو وتحرير أحد أهم حصون خط بارليف المنيع.

وتعرف الطلاب خلال الزيارة على تفاصيل المعركة البطولية التي خاضها الجيش المصري الباسل لاقتحام موقع تبة الشجرة، وهي إحدى النقاط الحصينة الواقعة شرق قناة السويس على تل مرتفع يُطل على مدينة الإسماعيلية بالكامل، والتي استخدمها العدو الإسرائيلي كمركز قيادة استراتيجي أطلق عليه اسم "رأس الأفعى المدمرة".

 وقد قام  الدكتور عماد هلال رئيس قسم التاريخ بشرح تفصيلي حول الخطة العسكرية التي تم تنفيذها لتحرير الموقع، مشيدًا ببطولات الجنود المصريين وتضحياتهم في سبيل استعادة الأرض والعزة الوطنية.

وفي ختام الزيارة، عبّر الطلاب عن سعادتهم البالغة وفخرهم واعتزازهم بما شاهدوه من بطولات خالدة سطرها أبطال القوات المسلحة المصرية بدمائهم الزكية، مؤكدين تقديرهم الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة التي جسدت في حرب أكتوبر المجيدة أنبل معاني التضحية والفداء من أجل الوطن. 

كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية في موقع تبة الشجرة تخليدًا لهذه اللحظات الوطنية المميزة، مقدمين خالص الشكر والتقدير إلى رجال القوات المسلحة المصرية وقيادة الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من بطولات ستظل شاهدة على مجد الوطن وعزته عبر الأجيال.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: الفتور في العبادة شعور طبيعي.. والمطلوب ألا نترك الفروض

الدكتور هاني تمام

واجب شرعي.. أستاذ فقه بالأزهر: إكرام السياح في مصر دليل على الإيمان الصادق

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد