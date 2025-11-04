قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025

المجلس الصحي المصري
المجلس الصحي المصري
عبدالصمد ماهر

ايماءً لقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، ووفقاً لحكم المادة رقم (3) منه، يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وبالإشارة إلى تسجيل طلاب الامتياز المستحقين لدخول الامتحان لدور نوفمبر لسنة 2025، والمرسلة من كليات الطب البشرى بالجامعات حتى تاريخ اخر موعد للتسجيل 20 سبتمبر2025.

يُرجي العلم بأنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمستحقين لدخول الامتحان قبل موعد اول امتحان تجريبي وذلك ممن تم ارسال بيناتهم بصورة صحيحة وقاموا بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان في الموعد المحدد لها.

المواعيد الرسمية للامتحان :

 

اليوم

التاريخ

مدة الامتحان

ملاحظات

الامتحانات التجريبية

الأحد

  23 نوفمبر2025

ساعتين ونصف

متاح للدخول خلال اليوم

الثلاثاء

25 نوفمبر2025

ساعتين ونصف

متاح للدخول خلال اليوم

امتحانات المحاكاة

الخميس

27 نوفمبر 2025 

ساعتين ونصف

الساعة 11ص

الاثنين

1 ديسمبر2025

ساعتين ونصف

الساعة 11ص

الامتحانات الفعلية

الأربعاء

3 ديسمبر 2025

       ساعتين ونصف

الساعة 11ص

الاثنين

8 ديسمبر 2025

       ساعتين ونصف

الساعة 11ص

*هام جدا: -

في حالة كَسر أي من القواعد المنظمة للامتحان او الغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب يُمنع من دخول باقي الامتحانات في نفس الدور، ويتم التسجيل له مره اخري عن طريق الجامعة في الدور القادم.

*تعليمات سداد الرسوم: -

يُرجي العلم بأن اخر موعد لسداد الرسوم الخاصة بالامتحان هو يوم الجمعة 31 اكتوبر2025، والدفع من خلال إحدى شركات التحصيل التالية بجميع المحافظات للمصريين

(سمارت باي – اموال – طلقة – جيديا – بي – خدماتي – مصاري)

وما يستجد من شركات اخري، أما بالنسبة للأطباء الوافدين من خلال (طلقة – جيديا) او من خلال فروع البنك الأهلي المصري علما بأن الخدمة المفعلة باسم "المجلس الصحي المصري" على نظام E-finance.

تعليمات هامة لسداد الرسوم: -

 

1- يتم الدفع الإلكتروني عن طريق الرقم القومي للمصريين، علماً بأن رسوم الدفع للمصريين (200) جنيهاً مصرياً للمرة الأولى مضافا عليها رسوم الدفع الالكتروني.

 ويتم الدفع عن طريق كود الدفع المخصص للوافدين علما بأن رسوم الدفع للوافدين (2000) جنيهاً مصريا مضافا عليها رسوم الدفع الالكتروني.

2- لن يستطيع الطالب دخول الامتحان أو التسجيل على الموقع الالكتروني للامتحان في حالة عدم الدفع في الموعد المحدد للدفع الإلكتروني.

3- تسجيل البيانات ورسوم الامتحان يتم دفعها لكل دور منفصل عن الأخر.

4- يرجى الالتزام بمواعيد الدفع المحددة لكل دور والتي سيتم إبلاغ المنسقين المسئولين بالجامعات بها لضمان دخول الامتحان في الدور المحدد.

تعتبر القوانين والقرارات ذات الصلة الصادرة والخاصة بالمجلس الصحي المصري هي الحاكمة وسارية في حق المستخدم ومنتجة لكافة أثارها اتجاهه.

المجلس الصحي المصري مزاولة المهنة طالب الترخيص الامتياز كليات الطب البشرى الموقع الإلكتروني

