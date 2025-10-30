قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس الصحي: الدلائل الإرشادية هى البوصلة التى توجه الطبيب نحو الإجراء الصحيح

الدكتور محمد لطيف
الدكتور محمد لطيف
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، قانون المسئولية الطبية يؤكد أو مصر تضع المريض على رأس اولوياتها

وأضاف  ، إن خروج النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية لجراحات المسالك البولية ، إنجاز كبير شارك فيه العديد من الشركاء ولعل خروج  قانون المسئولية الطبية الي النور دليل علي أن الدولة المصرية تضع صحة مواطنيها علي رأس الأولويات .

وتابع ، أن  الدلائل الإرشادية تضع الطيب ومقدم الخدمة علي الطريق الصحيح وفقا رؤية علمية والموافقة المستنيرة هي جوهر العلاقة ولحظة صدق بين المريض والطبيب حيث يشارك في القرار وتعد وثيقة امان للطبيب والمريض وفقا لموافقة قانونية علمية

 واردف لطيف قائلا : وفى قلب هذا التحول الدلائل الإرشادية هى البوصلة التى توجه الطبيب نحو الاجراء الصحيح بناءا على المعرفة والأدلة العلمية.

الموافقة المستنيرة

وأشار إلي أن الموافقة المستنيرة هى جوهر العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض،  ليكون المريض شريك فى القرار وهى دليل على شفافية الطبيب والمريض على حد سواء.

وأكد لطيف إن  قانون المسؤولية الطبية الجديد ليس مجرد نص قانوني، بل هو إعلان واضح بأن مصر تضع صحة مواطنيها، وكرامة أطبائها لافتا إلي أنه في قلب هذا التحول، تبرز الدلائل الإرشادية الطبية كأداة لا غنى عنها والتي تعد  البوصلة التي توجه الطبيب نحو القرار السليم المبني على العلم، والخبرة، والمعايير العالمية. لم يعد هناك مجال للاجتهاد الفردي غير المنضبط ... بل أصبح لزاما علينا أن نعمل كمنظومة متكاملة، تستند إلى أدلة، وتتحرك بثقة.

وأكد لطيف  أن  الموافقة المستنيرة،  ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جوهر العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض هي لحظة صدق، واحترام، وتقدير لحق المريض في أن يعرف ويختار ، ويشارك في القرار. ومع القانون الجديد،أصبحت هذه الموافقة وثيقة حماية للطبيب، ودليلا على المهنية، والشفافية، والرحمة.

 وقال  لطيف إن المجلس الصحي المصري يضع نصب عينيه التعاون مع الجمعيات الطبية النشطة، وعلى رأسها الجمعية المصرية للمسالك البولية، في إعداد نماذج موافقات مستنيرة متوافقة مع القانون، وتطوير دلائل إرشادية دقيقة قابلة للتطبيق، ومحدثة باستمرار.

يشارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  د، والدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وأساتذة وخبراء طب وجراحة المسالك البولية.

المجلس الصحي وزارة الصحة وزير الصحة المسئولية الطبية الطبيب المريض

