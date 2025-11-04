مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، نتيجة تحسن حركة التداول وتوافر المعروض بوفرة، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك.

وأوضح المنوفي أن أسعار السكر سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث تتراوح حاليًا بين 24 و30 جنيهًا للكيلوجرام، بعد أن تجاوزت سابقًا حاجز 35 جنيهًا، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على بداية استقرار سوق السلع التموينية. كما أشار إلى أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا واضحًا، إذ يتراوح سعر الطبق حاليًا بين 130 و150 جنيهًا، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه النزولي مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة النقل والتوزيع.

وفيما يتعلق بقطاع الألبان، كشف المنوفي أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح حاليًا بين 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يبلغ سعر اللبن البقري ما بين 15 و22 جنيهًا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف كان له تأثير مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تراجع الأسعار النهائية للمستهلك.

واختتم رئيس جمعية "عين" تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات في أسعار العديد من السلع الغذائية مع استمرار استقرار سعر الصرف وتوسع الدولة في دعم سلاسل الإمداد والتوزيع، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة وجودة مناسبة، وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة التجارية.