البورصة تواصل صعودها.. والمؤشر الرئيسي يقترب من مستوى 39 ألف نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، لتواصل مكاسبها القوية التي سجلتها في ختام جلسة أمس، الاثنين.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعد بنسبة 0.91% مسجلًا 38973.35 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ارتفع بنسبة 0.46% ليصل إلى 12219.9 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان زاد بنسبة 0.56% ليسجل 16080.31 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي أيضًا، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعًا بنسبة 1.42% عند مستوى 38622 نقطة، وسط تحسن واضح في أداء الأسهم الكبرى وعودة السيولة الشرائية للمؤسسات المحلية والأجنبية.

ويترقب المستثمرون استمرار الزخم الشرائي خلال الجلسات المقبلة مع اقتراب المؤشر الرئيسي من حاجز 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أسابيع.