تقديرًا لإسهاماته الاقتصادية.. اليابان تمنح وسام “الشمس المشرقة” للدكتور محمد معيط

في تقدير دولي جديد يعكس المكانة الرفيعة للكفاءات المصرية على الساحة العالمية، أعلنت الحكومة اليابانية عن منح وسام “الشمس المشرقة – النجمة الذهبية” للدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذين بالصندوق.

وياتي هذا القرار تكريمًا وتقديرا لإسهاماته البارزة والمتميزة في تعزيز وتوطيد العلاقات بين مصر واليابان إلى جانب دوره في إدارة الاقتصاد المصري، وقيادته ملفات مالية وإصلاحية وتنموية شهد لها المجتمع الدولي، خلال سنوات توليه وزارة المالية.

ويُعد وسام “الشمس المشرقة” أحد أرفع وأقدم الأوسمة الرسمية اليابانية التي تُمنح باسم الإمبراطور منذ تأسيسه عام 1875، ويحظى بمكانة دولية مرموقة.

وتمنح الحكومة اليابانية هذا الوسام للشخصيات التي تحقق إنجازات ذات بصمة مؤثرة وذات وزن إقليمي ودولي في مجالات الاقتصاد، والإدارة المالية، والتنمية البشرية، وصناعة القرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويمنح وسام الشمس المشرقة “النجمة الذهبية والفضية” بوصفه ثاني أعلى درجة في ترتيب الأوسمة التي تمنحها اليابان، وهي فئة مخصصة لأصحاب الإنجازات الاستثنائية ذات الأثر الممتد محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وجاء قرار اختيار منح الوسام للدكتور محمد معيط تقديرًا لمسيرته وإسهاماته في دعم التعاون المصري الياباني في عدد من الملفات الحيوية، من بينها تعزيز الشراكات التنموية والمشروعات المشتركة، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات اليابانية في مصر، ودعم وتوسيع آفاق برامج التعاون الاقتصادي والمالي، والاستثمار والتنمية البشرية.

كما شمل التقدير دوره في دعم علاقات مصر بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وإدارته ملفات اقتصادية دقيقة خلال فترات مفصلية، واتخاذه خطوات إصلاحية مؤثرة خلال توليه وزارة المالية أسهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتنفيذ سياسات مالية لاقت احترامًا واسعًا من المؤسسات الدولية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى قدرة الدكتور معيط على إدارة ملفات شديدة الحساسية خلال فترات اقتصادية دقيقة، ونجاحه في قيادة برامج الإصلاح المالي بما مكّن الاقتصاد المصري من تجاوز تحديات كبيرة وتحقيق مؤشرات إيجابية أشادت بها مؤسسات التصنيف الدولية.

ويمثل هذا التكريم الدولي رسالة تقدير لمسيرة الدكتور معيط المهنية، سواء في العمل الاقتصادي والمالي أو الأكاديمي، على المستويين المحلي والدولي، من خلال عمله في عدد من الجامعات الدولية، أو عبر دوره الحالي كأحد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي وممثل الدول العربية بمجلس إدارة الصندوق، باعتباره أحد الأصوات المؤثرة في دوائر صناعة القرار المالي الدولي.

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن منح الوسام خلال الساعات المقبلة وفق الإجراءات المتبعة، في خطوة يرى فيها متابعون تأكيدًا على المكانة المتقدمة للخبرات المصرية في المحافل الدولية، وإقرارًا بدور الكفاءات الوطنية في صياغة نماذج إصلاح اقتصادي معترف بها عالميًا.

وقد سبق ان حاز الدكتور محمد معيط على وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الاولى من جمهورية كوريا في عام 2020 تقديرا لمام قدمه من عطاء في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا.