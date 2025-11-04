محافظ شمال سيناء: 80% من المشاركين في العمل الإنساني سيدات

قال اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن ما تشهده المحافظة من جهود إنسانية تجاه قطاع غزة لا يقتصر على نقل المساعدات فقط، بل يمثل نموذجًا فريدًا للتكافل المجتمعي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من %70 إلى 80% من فرق الدعم والمساندة هم من السيدات في المجتمع المحلي، مضيفة أن الكثير من المشاركات في العمل الإنساني لسن مجرد متطوعات، بل يعملن ضمن فرق الهلال الأحمر ويقمن بأدوار ميدانية وطبية متخصصة.

وأضاف «مجاور»، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه التقى بإحدى المتطوعات وهي طبيبة أسنان تدعى مريم تعمل على تقديم الرعاية الطبية للمصابين واستقبال المرضى، مؤكدًا أن هذه النماذج تجسّد صورة المجتمع المصري الجديد القائم على العطاء والمسؤولية المجتمعية، معبرا عن فخره الكبير بهن، لما يقدمنه من جهود ملموسة في مواقع العمل الإنسانية داخل شمال سيناء.

خلال زيارة تفقدية للسفير الألمانى لدى مصر إلى مخازن الهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.