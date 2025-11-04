قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعقهم البرق.. التصريح بدفن 3 أشخاص بينهم صغير في البحيرة
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
توك شو

محافظ شمال سيناء: 80% من المشاركين في العمل الإنساني سيدات

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
إسراء صبري

قال اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن ما تشهده المحافظة من جهود إنسانية تجاه قطاع غزة لا يقتصر على نقل المساعدات فقط، بل يمثل نموذجًا فريدًا للتكافل المجتمعي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من %70 إلى 80% من فرق الدعم والمساندة هم من السيدات في المجتمع المحلي، مضيفة أن الكثير من المشاركات في العمل الإنساني لسن مجرد متطوعات، بل يعملن ضمن فرق الهلال الأحمر ويقمن بأدوار ميدانية وطبية متخصصة.

وأضاف «مجاور»، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه التقى بإحدى المتطوعات وهي طبيبة أسنان تدعى مريم تعمل على تقديم الرعاية الطبية للمصابين واستقبال المرضى، مؤكدًا أن هذه النماذج تجسّد صورة المجتمع المصري الجديد القائم على العطاء والمسؤولية المجتمعية، معبرا عن فخره الكبير بهن، لما يقدمنه من جهود ملموسة في مواقع العمل الإنسانية داخل شمال سيناء.

خلال زيارة تفقدية للسفير الألمانى لدى مصر إلى مخازن الهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

شمال سيناء قطاع غزة غزة الهلال الأحمر المصرى

