بري: المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار والجيش منتشر جنوب الليطاني

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المقاومة التزمت التزاماً كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9 آلاف ضابط وجندي .

وأوضح بري - في كلمته خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة وفداً من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، أن الجيش اللبناني قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دولياً، إلا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، بحسب ما تؤكده تقارير قوات "اليونيفيل" الدورية، هو ما يعيق هذا الانتشار.

وتساءل رئيس مجلس النواب قائلاً: "السؤال الأهم الذي يجب أن يُطرح: متى وأين وكيف التزمت إسرائيل ببند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار؟".

وأضاف بري أن الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان موضوعين رئيسيين؛ أولهما الادعاء الإسرائيلي بشأن استمرار تدفق السلاح من سوريا، والثاني ملف المفاوضات، مؤكداً أن ما تزعمه إسرائيل في هذا الشأن هو محض كذب وافتراء.

وشدد بري على أنه واثق من أن اللبنانيين سيقولون"لا" للتطبيع، مشيراً إلى أن أهم معركة يخوضها اللبنانيون، ولا سيما أبناء الجنوب، هي معركة الصمود والبقاء في أرضهم، رغم ما وصفه بـ"حجم القتل اليومي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية".