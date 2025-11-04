قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن توقع بروتوكول تعاون لتحسين وتطوير الخدمات التربوية والتعليمية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تحسين وتطوير الخدمات التربوية والتعليمية داخل مؤسسة رعاية الفتيات بالعجوزة، في خطوة جديدة تعكس جهود  الوزارة ورؤيتها لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفتيات، بما يضمن توفير بيئة داعمة وآمنة تساعدهن على النمو والتمكين.

وقع البروتوكول عن الطرف الأول الدكتور وائل أحمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثاني الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور الأستاذ حسين إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة، وعدد من قيادات العمل بمؤسسة مصر الخير.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية داخل مؤسساتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للفتيات المقيمات بها، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني

وأكد الدكتور وائل أحمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الشاملة للفتيات بمؤسسة العجوزة، والعمل على توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة حيث  دعم البرامج التعليمية والتربوية، وتنفيذ أنشطة نوعية تسهم في تعزيز مهارات الفتيات وتنمية قدراتهن، إلى جانب رفع كفاءة العاملين والعاملات داخل المؤسسة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لهن.

وثمَّن عبد العزيز التعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا أن الشراكة معها تأتي في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التكامل الحقيقي بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم الفتيات وتمكينهن تربويًا ونفسيًا واجتماعيًا.

ومن جانبه أكد  الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة ستقوم بتنفيذ عدة محاور، منها العمل على رصد الاحتياجات الفنية لتوفير بيئة تربوية داعمة للفتيات، وتصميم وتنفيذ أنشطة خاصة بالدعم النفسي والتربوي داخل دور الرعاية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد برامج تنمية مهنية للمعلمات بالمدرسة الملحقة بدار الرعاية، وتنفيذ أنشطة لتنمية قدرات الفتيات المتنوعة.

كما تسهم المؤسسة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأنشطة الفنية والاحتياجات العينية لدار الرعاية في كافة صورها .

وأشار إلى أن العمل بهذا البروتوكول سيستمر حتى سبتمبر 2026، مع إمكانية تجديد التعاون وفقًا لنتائج التنفيذ وموافقة الأطراف.

واختتم الدكتور صابر حسن حديثه بأن هذا التعاون يعكس التزام مؤسسة مصر الخير الراسخ بدعم قضايا التعليم والتنمية المجتمعية، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الفتيات من حقهن في التعليم والحياة الكريمة.

