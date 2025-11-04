قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر.. نواب: تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • برلماني: دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين تعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات
  • نائبة: هذه الشراكة تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة
  • برلماني:الشراكات الاقتصادية مع قطر خطوة لتعميق العلاقات وتنويع مصادر الاستثمار في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس الاثنين؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضورالسفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.

بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، توجيه الحكومة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر ، مؤكدا أن الشراكات الاقتصادية مع قطر خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الاستثمار الخارجي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الدعوة تأتي في إطار توجه الدولة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة تدعم خطط التنمية الشاملة.

و أوضح عضو النواب أن الحكومة تسعى من خلال تعزيز العلاقات مع قطر إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة، والسياحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
من جانبه،أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توجيه الحكومة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر، تسهم في دعم الاقتصاد المصري .

وعن فوائد هذه الخطوة على الاقتصاد المصري، أفادت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أنها تسهم في تعزيز تدفق العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما أوضحت عضو النواب أن هذه الاستثمارات تسهم أيضا في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والعقارات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا.


في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر، مؤكدا أن حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
وأشار" يحيي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات الاقتصادية مع قطر، خاصة في القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا كبيرًا في السوق المصري.

مكافحة الجوع عبدالفتاح السيسي القطريين قطر الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

ميار الببلاوي

اتأذيت نفسيا.. تعليق قوي من ميار الببلاوي بعد تأييد حبس محمد أبو بكر| خاص

طه دسوقي

طه دسوقي يعلن موعد عرض ستاند اب كوميدي في القاهرة

مهرجان البحر الاحمر السينمائي

القائمة الكاملة لمسابقة البحر الأحمر السينمائي.. اعرف التفاصيل

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد