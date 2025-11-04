رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر.. نواب: تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار

برلماني: دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين تعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات

نائبة: هذه الشراكة تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة

برلماني:الشراكات الاقتصادية مع قطر خطوة لتعميق العلاقات وتنويع مصادر الاستثمار في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس الاثنين؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضورالسفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.

بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، توجيه الحكومة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر ، مؤكدا أن الشراكات الاقتصادية مع قطر خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الاستثمار الخارجي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الدعوة تأتي في إطار توجه الدولة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة تدعم خطط التنمية الشاملة.

و أوضح عضو النواب أن الحكومة تسعى من خلال تعزيز العلاقات مع قطر إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة، والسياحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

من جانبه،أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توجيه الحكومة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر، تسهم في دعم الاقتصاد المصري .

وعن فوائد هذه الخطوة على الاقتصاد المصري، أفادت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أنها تسهم في تعزيز تدفق العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما أوضحت عضو النواب أن هذه الاستثمارات تسهم أيضا في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والعقارات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا.



في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر، مؤكدا أن حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وأشار" يحيي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات الاقتصادية مع قطر، خاصة في القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا كبيرًا في السوق المصري.