حازم هلال يتولي مسئولية مشروع استاد الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب، تكليف حازم هلال عضو مجلس الأهلي بمتابعة مشروع استاد النادي، الجاري تنفيذه في مدينة 6 أكتوبر.

وقال الاهلي انه تقرر تكليف حازم هلال بملف الاستاد ومتابعة المشروع والجدول الزمني.

وأشار الأهلي إلى أنه تقرر أيضا تكليف أحمد حسام عوض بتطوير ملف الحقوق التجارية علي أن يكون ممثلا للمجلس في شركة النادي لكرة القدم.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين مهند مجدي عضو المجلس السابق مستشارا لمجلس الإدارة لملف النشاط الرياضي.

وقال الأهلي إن المجلس في جلسته الأول قرر تعيين مهند مجدي كمستشار للنشاط الرياضي علي أن يقوم بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في كافة الأنشطة ووضع رؤية للاستثمار.