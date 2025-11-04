قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار بيارة صرف صحي داخل مدرسة ثانوية وإصابة 12 طالبة بالصف
إصابة شخصين في انهيار مبنى قديم بمنقطة الإمام الشافعي
فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجهاز المعاون للبرتغالي جوميز
التحريات في حادث عقار الخليفة: مكون من 3 طوابق يقطن به أسرتين
على قيد الحياة.. انتشال مسن من أسفل انقاض عقار الخليفة.. صور
رئيس جامعة «نور مبارك» بكازاخستان يفتتح المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنطقة شيمبولاق
حولت فلوس بالغلط على إنستاباي؟.. اعرف إزاي ترجعها خطوة بخطوة
من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني
جهاز حماية المستهلك يفعل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم "الجمعة البيضاء"
مدبولي من الدوحة: مصر حققت قفزة نوعية في مسار التنمية رغم التحديات العالمية
حماس: نعمل على إنجاز مسار تبادل الأسرى بأسرع وقت
رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم هلال يتولي مسئولية مشروع استاد الأهلي

حازم هلال
حازم هلال

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب، تكليف حازم هلال عضو مجلس الأهلي بمتابعة مشروع استاد النادي، الجاري تنفيذه في مدينة 6 أكتوبر.

وقال الاهلي انه تقرر تكليف حازم هلال بملف الاستاد ومتابعة المشروع والجدول الزمني.

وأشار الأهلي إلى أنه تقرر أيضا تكليف أحمد حسام عوض بتطوير ملف الحقوق التجارية علي أن يكون ممثلا للمجلس في شركة النادي لكرة القدم.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين مهند مجدي عضو المجلس السابق مستشارا لمجلس الإدارة لملف النشاط الرياضي.

وقال الأهلي إن المجلس في جلسته الأول قرر تعيين مهند مجدي كمستشار للنشاط الرياضي علي أن يقوم بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في كافة الأنشطة ووضع رؤية للاستثمار.

النادي الأهلي حازم هلال الاهلي كرة القدم بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

عنتر جاد

حزب العدل: دمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل

منشآت صناعية

القانون يحدد حالات إلغاء تراخيص المنشآت الصناعية المخالفة

حزب الاتحاد

الاتحاد: المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية رسالة بقوة مصر واستقرارها

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد