رئيس جامعة «نور مبارك» بكازاخستان يفتتح المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنطقة شيمبولاق

افتتح الدكتور أحمد حسين ، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» بكازاخستان التابعة لوازرة الأوقاف، صباح اليوم، المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنطقة شيمبولاق، في إطار الدور المجتمعي الرائد للجامعة وجهودها المستمرة في دعم العملية التعليمية بمختلف مراحلها، وذلك بحضور وفد رسمي من الجامعة ضم عددًا من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية.

وأعرب رئيس الجامعة ، خلال مراسم الافتتاح عن سعادته بما شاهده من تجهيزات حديثة وبيئة تعليمية متميزة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتربوية، مؤكدًا أن هذا الصرح الجديد يعكس رؤية الجامعة في الارتقاء بالتعليم، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم مشروعات التنمية التعليمية.

وأشار إلى أن افتتاح هذه المدرسة يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية في جمهورية كازاخستان، ويجسد اهتمام الدولة بتعليم الفتيات وتمكينهن علميًّا وثقافيًّا، لافتًا إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية تُسهم في إعداد أجيال متميزة علمًا وأخلاقًا تمثل رافدًا علميًّا مهمًّا لجامعة نور مبارك.

واختتم كلمته بالدعاء أن يبارك الله في كل من أسهم في هذا المشروع التربوي المشرّف، وأن يجعله لبنة صالحة في بناء أجيال واعية قادرة على خدمة أوطانها ودينها ومجتمعها.