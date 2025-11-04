تأجيل محاكمة 12 متهمًا بمجموعة دعاة الفلاح لسماع الشهود

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 12 متهم بمجموعة " دعاة الفلاح " في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم لجلسة 24 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.