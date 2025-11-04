قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
اقتصاد

مباحثات مصرية لترتيب زيارة لسنغافورة لبحث التعاون الاستثماري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
ولاء عبد الكريم

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافوره عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – اجتماعًا مع  Dominic Goh سفير دوله سنغافوره لدي مصر وذلك في اطار الاعداد للزياره التي سيقوم بها بمشاركه عدد من الجهات المصرية وممثلي القطاع الخاص لدولة سنغافوره قبل نهايه العام الجاري.

‏‎ويأتي هذا الاجتماع في اطار متابعه مخرجات زياره  Tharman Shanmugaratnam رئيس جمهوريه سنغافورة لمصر يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥  

والتي التقي خلالها برئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي وشهدت مشاركته بمنتدي الاعمال المصري السنغافوري فضلا عن قيام سيادته بعده زيارات ميدانيه للتعرف علي الفرص الاستثماريه المتاحه بمصر.

‏‎وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو ٣٦٠ مليون دولار امريكي ، منها صادرات مصرية بقيمة ٩٣ مليون دولار امريكي وهوً رقم منخفض مقارنه بالطاقات التصديرية التي تمتلكها الشركات المصريه ، وواردات من سنغافوره بقيمة ٢٧٦ مليون دولار امريكي . كما بلغت الاستثمارات السنغافوريه في مصر نحو ١٣٢ مليون دولار امريكي من خلال ١٤٠ شركه مستثمرة في السوق المصرية تعمل في 

‏‎قطاعات مختلفة

‏‎وأكد الشريف أن الجهود المبذولة حاليا تنصب في جذب الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الاولويه لمصر والتي تمتلك فيها الشركات السنغافورية ميزة تنافسيه مثل تحليه ومعالجه المياه - الصناعات الدوائية الطاقة الجديده والمتجدده - المنسوجات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اداره الموانىء واللوجستيات - الموصلات واشباه الموصلات. 

‏‎هذا وقد شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري  سيد فؤاد مدير شئون الدول الاسيويه والاقيانوسيه بالتمثيل التجاري والسيد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار ، والمستشار التجاري  احمد سيف النصر بإدارة شئون الدول الاسيويه والاقيانوسيه بالتمثيل التجاري المصري.
 

