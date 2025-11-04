مباحثات مصرية لترتيب زيارة لسنغافورة لبحث التعاون الاستثماري

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافوره عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – اجتماعًا مع Dominic Goh سفير دوله سنغافوره لدي مصر وذلك في اطار الاعداد للزياره التي سيقوم بها بمشاركه عدد من الجهات المصرية وممثلي القطاع الخاص لدولة سنغافوره قبل نهايه العام الجاري.

‏‎ويأتي هذا الاجتماع في اطار متابعه مخرجات زياره Tharman Shanmugaratnam رئيس جمهوريه سنغافورة لمصر يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥

والتي التقي خلالها برئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي وشهدت مشاركته بمنتدي الاعمال المصري السنغافوري فضلا عن قيام سيادته بعده زيارات ميدانيه للتعرف علي الفرص الاستثماريه المتاحه بمصر.

‏‎وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو ٣٦٠ مليون دولار امريكي ، منها صادرات مصرية بقيمة ٩٣ مليون دولار امريكي وهوً رقم منخفض مقارنه بالطاقات التصديرية التي تمتلكها الشركات المصريه ، وواردات من سنغافوره بقيمة ٢٧٦ مليون دولار امريكي . كما بلغت الاستثمارات السنغافوريه في مصر نحو ١٣٢ مليون دولار امريكي من خلال ١٤٠ شركه مستثمرة في السوق المصرية تعمل في

‏‎قطاعات مختلفة

‏‎وأكد الشريف أن الجهود المبذولة حاليا تنصب في جذب الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الاولويه لمصر والتي تمتلك فيها الشركات السنغافورية ميزة تنافسيه مثل تحليه ومعالجه المياه - الصناعات الدوائية الطاقة الجديده والمتجدده - المنسوجات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اداره الموانىء واللوجستيات - الموصلات واشباه الموصلات.

‏‎هذا وقد شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد مدير شئون الدول الاسيويه والاقيانوسيه بالتمثيل التجاري والسيد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار ، والمستشار التجاري احمد سيف النصر بإدارة شئون الدول الاسيويه والاقيانوسيه بالتمثيل التجاري المصري.

