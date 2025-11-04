بطول 6 كيلومترات.. الانتهاء من رصف طريق جرجا العسيرات المنشاة

أنهت مديرية الطرق بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، رصف الطريق داخل المنشاة بداية من طريق جرجا العسيرات المنشاة.

محافظة سوهاج

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، ضمن خطة الاعتماد المالي الإضافي لرصف الطرق الأشد احتياجًا.

ويبدأ من طريق جرجا العسيرات المنشاة، مارا بحديقة الشهداء، وحتى المدخل البحري لمدينة المنشاة مارا بوسط المدينة، بطول 6 كيلو مترات، ومتوسط عرض 15 مترا، لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.