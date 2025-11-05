قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
تكنولوجيا وسيارات

جهاز MECTURING Laseron Q10.. روبوت تنظيف منزلي ذكي بثلاث تقنيات ومسح خريطة المنزل

شركة MecTURING
شركة MecTURING
احمد الشريف

طرحت شركة MecTURING في الهند جهاز Laseron Q10 الجديد الذي ينفذ ثلاث مهام تنظيف في آن واحد: الشفط والمسح والتنظيف الآلي للأرضيات، مستهدفًا المنازل الحديثة والمكاتب بنظام تعقب ذكي ورسم خرائط للغرف بناءً على تقنيات LiDAR.

يتيح الجهاز جدولة أعمال التنظيف عبر تطبيق خاص على الجوال، مع التحكم في قوة الشفط وتعديل أوضاع التنظيف حسب الحاجة.

 يدعم Laseron Q10 إمكانية رسم خريطة تفصيلية للمنزل، ما يضمن تغطية الزوايا والأثاث بكفاءة مع تجنب التصادمات.

محرك شفط قوي وتوفير الطاقة

يمتاز الجهاز بمحرك شفط قوي ومميز وسط الأجهزة المنافسة من نفس الفئة، إلى جانب تكنولوجيا توفير الطاقة لتشغيل طويل دون شحن متكرر، ويعمل بسهولة عبر أجهزة المنزل الذكي المدعومة بالواي فاي.

جاء Laseron Q10 بحجم مدمج وتصميم عصري يلائم الأذواق الحالية، ويصلح للاستخدام في المنازل ذات المساحات المختلفة مع إمكانية التنقل بين الغرف وتنظيف السجاد والأرضيات بفعالية عالية.

سعر وتوافر في الأسواق المحلية

يتوفر الجهاز في الأسواق الهندية حالياً بسعر تنافسي، مع توقع بانتشاره عالمياً نظراً لإمكانياته وخدمات ما بعد البيع الخاصة بمركة MecTURING، التي تركز على تطوير تقنيات الروبوتات المنزلية الذكية والتوسع في القطاع العالمي.

MecTURING Laseron Q10 يمزج بين الذكاء الاصطناعي والتشغيل العملي، موفراً حلاً متطوراً لتنظيف المنازل والمكاتب، ومعززاً التوجه نحو الأجهزة المنزلية الروبوتية في الهند والعالم لعام 2026.

