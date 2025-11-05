جهاز MECTURING Laseron Q10.. روبوت تنظيف منزلي ذكي بثلاث تقنيات ومسح خريطة المنزل

طرحت شركة MecTURING في الهند جهاز Laseron Q10 الجديد الذي ينفذ ثلاث مهام تنظيف في آن واحد: الشفط والمسح والتنظيف الآلي للأرضيات، مستهدفًا المنازل الحديثة والمكاتب بنظام تعقب ذكي ورسم خرائط للغرف بناءً على تقنيات LiDAR.

يتيح الجهاز جدولة أعمال التنظيف عبر تطبيق خاص على الجوال، مع التحكم في قوة الشفط وتعديل أوضاع التنظيف حسب الحاجة.

يدعم Laseron Q10 إمكانية رسم خريطة تفصيلية للمنزل، ما يضمن تغطية الزوايا والأثاث بكفاءة مع تجنب التصادمات.

محرك شفط قوي وتوفير الطاقة

يمتاز الجهاز بمحرك شفط قوي ومميز وسط الأجهزة المنافسة من نفس الفئة، إلى جانب تكنولوجيا توفير الطاقة لتشغيل طويل دون شحن متكرر، ويعمل بسهولة عبر أجهزة المنزل الذكي المدعومة بالواي فاي.

جاء Laseron Q10 بحجم مدمج وتصميم عصري يلائم الأذواق الحالية، ويصلح للاستخدام في المنازل ذات المساحات المختلفة مع إمكانية التنقل بين الغرف وتنظيف السجاد والأرضيات بفعالية عالية.

سعر وتوافر في الأسواق المحلية

يتوفر الجهاز في الأسواق الهندية حالياً بسعر تنافسي، مع توقع بانتشاره عالمياً نظراً لإمكانياته وخدمات ما بعد البيع الخاصة بمركة MecTURING، التي تركز على تطوير تقنيات الروبوتات المنزلية الذكية والتوسع في القطاع العالمي.

MecTURING Laseron Q10 يمزج بين الذكاء الاصطناعي والتشغيل العملي، موفراً حلاً متطوراً لتنظيف المنازل والمكاتب، ومعززاً التوجه نحو الأجهزة المنزلية الروبوتية في الهند والعالم لعام 2026.