واتساب يرفع مستوى حماية النسخ الاحتياطية للدردشات بتقنية تشفير جديدة

أعلنت منصة واتساب، عن إضافة ميزة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الأمان للنسخ الاحتياطية للدردشات، وذلك من خلال التشفير باستخدام مفتاح المرور، مع هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من الحفاظ على خصوصية دردشاتهم بسهولة وأمان، وداعا لمشاكل كلمات المرور المعقدة أو مفاتيح التشفير المكونة من 64 رقما.

تتيح الميزة الجديدة في واتساب للمستخدمين الاستفادة من الأمان المدمج في جهازهم مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو قفل الشاشة، لتأمين النسخ الاحتياطية، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وأقل تعقيدا.

واتساب تضيف ميزة جديدة لتعزيز أمان النسخ الاحتياطية للدردشات

أعلنت واتساب عن تحديث جديد لآلية أمان النسخ الاحتياطية للدردشات، والذي سيجعل الحفاظ على خصوصية بياناتك أكثر سهولة وأمانا، حتى الآن، كان من الضروري تفعيل التشفير من الطرف إلى الطرف لزيادة الخصوصية، لكن كان يتطلب ذلك تعيين كلمة مرور معقدة أو تخزين مفتاح تشفير مكون من 64 رقما في مكان آمن.



لكن مع التحديث الجديد، سيعتمد واتساب على الأمان المدمج في جهازك، مثل بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، أو قفل الشاشة، لتأمين النسخ الاحتياطية، مما يعني أنه لن يكون عليك بعد الآن القلق بشأن كلمات مرور معقدة أو مفاتيح تشفير طويلة، حيث سيصبح تأمين بياناتك أمرا بسيطا وآمنا.



كيف تعمل الميزة الجديدة؟



بمجرد تفعيل الميزة، سيتم ربط النسخة الاحتياطية مباشرة بنظام الأمان في جهازك. بصمة إصبعك أو قفل الشاشة سيصبح هو المفتاح الذي يستخدم لتشفير وفك تشفير بياناتك.



إذا قمت بتغيير جهازك أو إعادة تثبيت واتساب، لن تحتاج إلى تذكر كلمة مرور قديمة، كل ما عليك فعله هو فتح جهازك، وستتمكن من استعادة دردشاتك القديمة، صورك، ورسائلك الصوتية في ثوان.



أمان سهل وسريع



الميزة الجديدة لا توفر فقط أمانا إضافيا، بل تجعل الوصول إلى البيانات أسهل وأسرع، بفضل اعتماد واتساب على الأنظمة البيومترية التي تستخدمها بالفعل في الخدمات المالية والمحافظ الرقمية، أصبح الأمان متاحا بدون تعقيد.



وإذا كنت قد مررت سابقا بتجربة فقدان الوصول إلى النسخ الاحتياطية بسبب نسيان كلمة مرور، فالتحديث الجديد سيكون بمثابة راحة كبيرة لك، ستحصل على نفس مستوى الأمان بتشفير من الطرف إلى الطرف، لكن بدون الحاجة لتذكر كلمات مرور معقدة.



التحديث قادم قريبا



تعلن واتساب أن الميزة ستصل تدريجيا للمستخدمين حول العالم في الأسابيع القادمة. عند توفرها، يمكن للمستخدمين تفعيلها بسهولة عبر إعدادات التطبيق، حيث سيتمكنون من تفعيل خيار "النسخ الاحتياطي المشفر من الطرف إلى الطرف" في قسم الدردشات.