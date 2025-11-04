قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة البريميرليج تعلن المرشحين لجائزة لاعب الجولة العاشرة

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج موسم 2025/26.

وضمت القائمة 8 لاعبين من أندية مختلفة، بواقع لاعب من كل من مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، آرسنال، وأربعة لاعبين من برايتون، كريستال بالاس، وست هام، وفولهام.

 المرشحون لجائزة لاعب الجولة العاشرة:

مويسيس كايسيدو (تشيلسي)
قدّم أداءً مميزًا في فوز تشيلسي على توتنهام خارج الديار، وصنع هدف الفوز، وخلق فرصتين للتسجيل، كما قام بـ4 اعتراضات واستعاد الكرة 7 مرات.

دييجو جوميز (برايتون)
تألق بتسجيل هدفين في 6 دقائق خلال فوز برايتون بثلاثية نظيفة على ليدز يونايتد.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
واصل تألقه وسجل هدفين في فوز مانشستر سيتي على بورنموث 3-1، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

ديكلان رايس (آرسنال)
ساهم في فوز آرسنال 2-0 على بيرنلي، وشارك في صناعة هدفي اللقاء بأداء متوازن دفاعيًا وهجوميًا.

جيفرسون ليرما (كريستال بالاس)
قدّم أداءً لافتًا بصناعته هدفي فوز كريستال بالاس أمام برينتفورد على ملعب سيلهيرست بارك.

فريدي بوتس (وست هام)
في أول ظهور أساسي له بالبريميرليج، قاد وست هام للفوز 3-1 على نيوكاسل، وشارك دفاعًا وهجومًا بتميز، إذ قام بـ6 تشتيتات و4 تدخلات وخلق فرصتين.

ريان سيسينيون (فولهام)
سجل هدف التقدم أمام ولفرهامبتون وساهم في الهدف الثالث، ليقود فولهام للفوز بثلاثية نظيفة.

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)
كان الأكثر صناعة للفرص في لقاء ليفربول ضد أستون فيلا، وساهم في فوز فريقه بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتم اختياره رجل المباراة للمرة الرابعة هذا الموسم من جماهير الريدز.

رابطة الدوري الانجليزي جائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

ماهر الكنزاري

تواجه الفشل| تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع مدرب تونسي

باريس سان جيرمان

لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الفتى الذهبي 2025

صلاح ومرموش

غياب صلاح ومرموش.. قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد