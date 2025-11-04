رابطة البريميرليج تعلن المرشحين لجائزة لاعب الجولة العاشرة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج موسم 2025/26.

وضمت القائمة 8 لاعبين من أندية مختلفة، بواقع لاعب من كل من مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، آرسنال، وأربعة لاعبين من برايتون، كريستال بالاس، وست هام، وفولهام.

المرشحون لجائزة لاعب الجولة العاشرة:

مويسيس كايسيدو (تشيلسي)

قدّم أداءً مميزًا في فوز تشيلسي على توتنهام خارج الديار، وصنع هدف الفوز، وخلق فرصتين للتسجيل، كما قام بـ4 اعتراضات واستعاد الكرة 7 مرات.

دييجو جوميز (برايتون)

تألق بتسجيل هدفين في 6 دقائق خلال فوز برايتون بثلاثية نظيفة على ليدز يونايتد.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

واصل تألقه وسجل هدفين في فوز مانشستر سيتي على بورنموث 3-1، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

ديكلان رايس (آرسنال)

ساهم في فوز آرسنال 2-0 على بيرنلي، وشارك في صناعة هدفي اللقاء بأداء متوازن دفاعيًا وهجوميًا.

جيفرسون ليرما (كريستال بالاس)

قدّم أداءً لافتًا بصناعته هدفي فوز كريستال بالاس أمام برينتفورد على ملعب سيلهيرست بارك.

فريدي بوتس (وست هام)

في أول ظهور أساسي له بالبريميرليج، قاد وست هام للفوز 3-1 على نيوكاسل، وشارك دفاعًا وهجومًا بتميز، إذ قام بـ6 تشتيتات و4 تدخلات وخلق فرصتين.

ريان سيسينيون (فولهام)

سجل هدف التقدم أمام ولفرهامبتون وساهم في الهدف الثالث، ليقود فولهام للفوز بثلاثية نظيفة.

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)

كان الأكثر صناعة للفرص في لقاء ليفربول ضد أستون فيلا، وساهم في فوز فريقه بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتم اختياره رجل المباراة للمرة الرابعة هذا الموسم من جماهير الريدز.