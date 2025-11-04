قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
توك شو

هيئة الدواء: 92 % من الدواء يتم إنتاجه محليا.. ولدينا أكثر من 2300 خط إنتاج

الدواء
الدواء
هاني حسين

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البنية التحتية لصناعة الدواء في مصر قوية للغاية، ونتميز بوجود عدد كبير من خطوط الإنتاج بأكثر من 2300 خط إنتاج .

وقال ياسين رجائي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر تمتلك قدرات صناعية كبيرة في تصنيع الدواء والمستحضرات الدوائية المختلفة ".

وتابع ياسين رجائي :" هيئة الدواء  تم اعتمادها كهيئة من مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تداول وتنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية ".

واكمل ياسين رجائي :" هناك رقابة قوية من هيئة الدواء على تصنيع وجودة الدواء في مصر "، مضيفا:" أي دواء يتم تسجيله يخضع لعدد كبير من الدراسات والفحص والتحليل للسماح بتداوله ".

ولفت ياسين رجائي :" غالبية المواد الخام يتم استيرادها من الخارج  ونحن نتجه نحو توطين صناعة المواد الخام في مصر ".

وتابع ياسين رجائي :" 92 % من الدواء يتم إنتاجه محليا ونحن في صدارة ادلول التي لديها اكتفاء ذاتي في التصنيع المحلي ولدينا خطوط إنتاج تغطي اشكال دوائية مختلفة ". 
 

الدواء هيئة الدواء مصر الادوية اخبار التوك شو

