هيئة الدواء: 92 % من الدواء يتم إنتاجه محليا.. ولدينا أكثر من 2300 خط إنتاج

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البنية التحتية لصناعة الدواء في مصر قوية للغاية، ونتميز بوجود عدد كبير من خطوط الإنتاج بأكثر من 2300 خط إنتاج .

وقال ياسين رجائي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر تمتلك قدرات صناعية كبيرة في تصنيع الدواء والمستحضرات الدوائية المختلفة ".

وتابع ياسين رجائي :" هيئة الدواء تم اعتمادها كهيئة من مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تداول وتنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية ".

واكمل ياسين رجائي :" هناك رقابة قوية من هيئة الدواء على تصنيع وجودة الدواء في مصر "، مضيفا:" أي دواء يتم تسجيله يخضع لعدد كبير من الدراسات والفحص والتحليل للسماح بتداوله ".

ولفت ياسين رجائي :" غالبية المواد الخام يتم استيرادها من الخارج ونحن نتجه نحو توطين صناعة المواد الخام في مصر ".

وتابع ياسين رجائي :" 92 % من الدواء يتم إنتاجه محليا ونحن في صدارة ادلول التي لديها اكتفاء ذاتي في التصنيع المحلي ولدينا خطوط إنتاج تغطي اشكال دوائية مختلفة ".

