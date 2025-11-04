قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
وزير المالية: إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين
أحمد موسى يطالب بزيادة مدة العمل فى المتحف المصري الكبير لـ 12 ساعة
تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس
هل يجوز إهداء ثواب العبادة للغير؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم ويوصي بدعاء مأثور
مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء يوناني بسبب احتجاجات مناصرة لغزة
أحمد موسى: ما فعلته مصر بالمتحف الكبير غير موجود في أوروبا بشهادة السائحين
بالقوة الضاربة .. تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الداخلية تكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها وعدم تحرّك قسم الشرطة ببني سويف
كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

 عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى صورة خادشة الرقص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

CAIRO FORUM 2

منتدى القاهرة الثاني Cairo forum2.. خبراء يرسمون ملامح أفريقيا التي ننشدها نحو الرخاء والتكامل

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد