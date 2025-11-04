مؤتمر حاشد للجبهة الوطنية بالجيزة ودعوة لمشاركة شعبية واسعة دعما للدولة المصرية

نظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمحافظة الجيزة لدعم مرشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط، شريف عناني، بحضور الآلاف من أبناء الدائرة والعائلات والرموز المجتمعية، في مشهد انتخابي بارز يعكس قوة الحضور الشعبي للحزب وثقة المواطنين في مرشحيه.

شهد المؤتمر مشاركة مكثفة من المواطنين في البدرشين والعياط، الذين أعلنوا دعمهم الكامل للمرشح شريف عناني، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تمثيلهم داخل البرلمان والعمل على تحسين الخدمات والمرافق وتلبية احتياجات الدائرة، بالإضافة إلى مساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مسار التنمية والبناء الوطني.

حضر الفعالية عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، وعلى رأسهم كمال الدالي أمين الحزب بالمحافظة، وصلاح سعد الأمين المساعد، وعماد المتناوي أمين مركز البدرشين، و وحيد الفتاح أمين مساعد المحافظة، وعصام بهي الدين أمين مساعد المحافظة، وخالد لطيف أمين مساعد الشباب، وإيمان محتار أمين مساعد الإعلام، إلى جانب حضور شعبي كبير من العائلات وقيادات المجتمع المحلي.

وأكد كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية تخوض مرحلة بناء وطني واستراتيجي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الانتخابات ليست سباقًا على المناصب أو المقاعد، بل هي معركة وعي ومسؤولية وطنية يحدد فيها الشعب مستقبل دولته بإرادته الحرة.

وقال الدالي:"حزب الجبهة الوطنية وُلد من بين المواطنين ليعبّر عن صوتهم الحقيقي، ولسنا حزبًا موسميًا ولا نخوض الانتخابات بحثًا عن منصب، بل نقف لنخدم الوطن والمواطنين بضمير ومسؤولية."

وأضاف، أن الحزب يسعى لتكوين برلمان قوي وواعٍ، يدعم الدولة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن المال السياسي لا يصنع وطنًا ولا يعبر عن إرادة شعبية حقيقية.

وأكد الدالي، على تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات وما تقوم به من جهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الواسعة ودعم المرشحين الوطنيين.

وأعرب شريف عناني، مرشح حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة الدائرة الثالثة، عن اعتزازه بالحضور الشعبي الكبير، مؤكدًا أن هذا الالتفاف يعكس علاقة متينة ومتجذرة بينه وبين أبناء دائرته.

وقال:"أنا ابنكم وأخوكم وصوتكم، وخدمتكم مسئولية وشرف، ولم ولن أكون نائبًا إلا بكم ولأجلكم."

وأشار عناني، إلى أنه مارس العمل السياسي منذ عام 2000 وخدم الدائرة نائبًا في برلمان 2005 و2010، مؤكدًا أنه رجل عمل وخدمة وليس رجل دعاية أو شعارات.

ودعا المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يخدمهم بصدق، قائلاً:"هكون حلقة الوصل بينكم وبين الحكومة، وهدافع عن حقوقكم واحتياجاتكم."

وقال خالد لطيف، أمين مساعد الشباب بالمحافظة، إن شريف عناني يمثل نموذجًا للنائب الذي يعمل بين الناس ومن أجلهم.

وأضاف مازحًا:"رمز القوس ورقم 14 مش هيتنسوا، زيه زي رموز كبار في الرياضة"، مؤكدًا أن المشاركة السياسية في هذه المرحلة واجب وطني، وموجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة الدولة المصرية.

وأشاد الإعلامي محسن داوود، بحزب الجبهة الوطنية وقياداته، موضحًا أن وجود شخصيات مؤثرة مثل كمال الدالي دليل على قوة الحزب وامتلاكه كوادر قادرة على المنافسة والعمل العام باحترافية.

وأكد سيد غلاب، أمين مساعد حزب الجبهة الوطنية بمركز البدرشين، أن دعمه لعناني نابع من ثقة متبادلة وخبرة طويلة في خدمة المواطنين، قائلاً:"نقف اليوم عن حب واحترام لشريف عناني لما قدمه ولما سيقدمه لأبناء الدائرة."

وشدد عصام بهي الدين، أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أنها قاطرة التصويت والعمل الوطني، وداعم أساسي لنجاح العملية الديمقراطية.

وأكد صلاح سعد، الأمين المساعد لمحافظة الجيزة، أن الحزب يمتلك نخبة سياسية متميزة على مستوى المحافظة، وأن ترشيح شريف عناني يأتي انطلاقًا من قدرة حقيقية على الخدمة وتمثيل المواطنين بفاعلية.

وقال عماد المتناوي، أمين مركز البدرشين بحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يضع قضايا المواطن في مقدمة أولوياته، ويعمل دائمًا من الشارع وبين الناس، داعيًا أبناء البدرشين للمشاركة الفعالة في الانتخابات واختيار من يمثلهم بأمانة وكفاءة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات مكثفة يقيمها حزب الجبهة الوطنية في مختلف المحافظات لدعم مرشحيه والتواجد بين المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم عن قرب، تأكيدًا لنهج الحزب القائم على العمل من الشارع وليس من المكاتب المغلقة، وترسيخًا لمبدأ أن العمل السياسي واجب ومسؤولية وطنية مستمرة.