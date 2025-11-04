برلماني: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية عالمية متتابعة وحافظت على مسار النمو

قال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق مصر قفزة نوعية في مسار التنمية، رغم الظروف العالمية المعقدة، هو تعبير صادق عن واقع تنموي ملموس، شهدت به المؤسسات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح حسين في تصريحات خاصة أن مصر استطاعت، في ظل أزمات اقتصادية عالمية متتابعة، أن تحافظ على مسار النمو وتواصل تنفيذ مشروعات قومية كبرى، في مقدمتها مبادرة حياة كريمة، التي تمثل نقلة حضارية في الريف المصري وتترجم فكرة التنمية المتوازنة التي تصل إلى كل مواطن.

وأضاف أن الإرادة السياسية القوية، وتكامل مؤسسات الدولة، والاعتماد على الاستثمار في رأس المال البشري، كلها عوامل جعلت من التجربة المصرية نموذجا ناجحا.

وأكد النائب أن العالم يمر بمرحلة دقيقة، ومع ذلك استطاعت مصر أن تثبت أن الاستقرار والإدارة الرشيدة هما مفتاح التنمية.