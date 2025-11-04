قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

علاء مصطفى: التنسيقية حولت العمل البرلماني إلى منظومة حوكمة إلكترونية

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخبير في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا المعلومات كانت حاضرة منذ اليوم الأول لتكتل التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، من خلال منظومة إلكترونية لحوكمة عمل النواب ورصد أنشطتهم لتمكين النواب من وجود رفع واقع حقيقي لجهدة وما قدمه من أدوات برلمانية ومشاركات وزيارات، موضحًا أن التنسيقية تعتمد على تقنيات حديثة تساعد النواب من تسجيل أنشطتهم اليومية وتذكيرهم بالمعلومات الدورية، بما يضمن قياس أثر الجهد المبذول خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ والثاني لمجلس النواب بشكل واضح، وهذا ما مميز التنسيقية وكان أحد النقاط المضيئة خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، لمناقشة وعرض ملامح البرامج الانتخابية لمرشحي التنسيقية في انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أن من النقاط المضيئة خلال الفترة الماضية ما حققه تكتل التنسيقية داخل المجلسين من أغلبية التأثير بما يفوق تمثيله العددي، حيث لا تتجاوز نسبة نواب التنسيقية 5 إلى 7% من إجمالي أعضاء المجلسين، مضيفًا أن التكتل استطاع تحقيق حضور قوي وقدم العديد من الأدوات البرلمانية والمناقشات والتعديلات مما أثبت تأثير نواب التنسيقية في المجلسين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ السابق، إلى أن التنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ يمثل نموذجًا فريدًا للتكامل التشريعي، موضحًا أن التواصل بين الغرفتين قائم منذ اليوم الأول من أجل تحقيق التعاون في تطبيق التوصيات الختامية لأعضاء مجلس الشيوخ عبر زملائهم في مجلس النواب، وهو ما أسهم في حل العديد من مشكلات المواطنين عبر التعاون المشترك، مضيفًا أن نواب التنسيقية يعقدون اجتماعات دورية مرتين شهريًا لتنسيق الجهود ومتابعة القضايا العامة.

وفي ختام كلمته، وجّه النائب علاء مصطفى رسالة إلى الشعب المصري، مهنئًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية تعكس قدرة المصريين على تجاوز الأزمات وصنع الإنجازات، قائلاً: "أدعو كل مصري إلى المشاركة في الانتخابات بنفس روح الفخر التي شعرنا بها في افتتاح المتحف المصري الكبير، فالمشاركة في الانتخابات حق وواجب، واختيارك هو الذي يشكل مستقبلنا في السنوات القادمة".

أدار الحوار خلال الصالون النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقيو، وشارك في الصالون كل من: النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ السابق وخبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، ونشوى الشريف عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا عن حزب الوفد، وأحمد عصام الدين عضو التنسيقية ومرشح قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب المؤتمر.

