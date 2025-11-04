السماني عوض الله: ما يحدث في الفاشر إبادة جماعية

أكد الكاتب الصحفي السوداني السماني عوض الله أن ما يحدث في مدينة الفاشر يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، موضحًا أن المدنيين الأبرياء ظلوا محاصرين لمدة تجاوزت 500 يوم، حُرموا خلالها من الطعام والماء والعلاج في ظل حصار خانق فرضته المليشيات المسلحة التي وصفها بأنها تمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد السكان المدنيين.



وأضاف "عوض الله"، خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة”عبر فضائية المحور، أن ما يسمى بـ"مليشيا الدعم السريع" لا تستحق هذا الاسم، واصفًا إياها بـ"مليشيا القتل والتدمير السريع" التي تمارس أعمال القتل والتعذيب ضد الشباب والأطفال، وتمنع وصول الإنترنت والمساعدات إلى المدينة، معتبرًا أن ما يجري هو إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يتحرك العالم لإيقافها.

وفي سياق متصل، ثمّن "عوض الله"، الموقف المصري الثابت من الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن منذ اليوم الأول للحرب موقفًا واضحًا بدعم الجيش السوداني ومؤسسات الدولة، ورفض إقامة أي جيش أو دولة موازية.

كما أشاد بعقد قمة دول جوار السودان في يوليو الماضي بدعوة من مصر، مؤكدًا أن تلك الخطوة جسدت حرص القاهرة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مقدمًا شكره وتقديره للرئيس السيسي على مواقفه القومية تجاه الشعب السوداني.

