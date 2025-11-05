القصة الكاملة لمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته عمدًا مع سبق الإصرار .

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه أعد سلاحًا أبيض وتوجه إلى مكان وجود شقيق زوجته للتحدث إلى زوجته والطلب منها العودة لمسكنها، إلا أنها رفضت حديثه، فاستشاط غضبًا واعتدى عليها، فتدخل شقيقها فدارت بينهما مشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير عدة طعنات لشقيقها قاصدًا قتله إلا أنه خاب أثر مبتغاه لسبب لا دخل له فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وكان قسم شرطة حلوان، تلقي بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باستقباله شابا مصابا بطعنات متفرقة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وتبين أن زوج شقيقة المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.