الرئيس الصيني: نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات بكين مع فيجي

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم "الأربعاء" التهاني مع نظيره الفيجي راتو نايقاما لالابالافو بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن شي قوله "إن فيجي تعد أول دولة جزرية في المحيط الهادئ تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مشيرا إلى أن البلدين حققا خلال السنوات الأخيرة نتائج مثمرة في تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أسفر عن تحقيق منافع لشعبيهما وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين.

وأكد شي أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وفيجي، وأنه على استعداد للعمل مع لالابالافو لاغتنام الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية كفرصة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى.

من جانبه، قال لالابالافو إن الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فيجي والصين تشكل علامة فارقة مهمة في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين أقاما شراكة استراتيجية شاملة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح والرؤى المشتركة للسلام والازدهار، كما يواصلان توسيع نطاق التعاون ويقدمان إسهاما عاما في معالجة التحديات الإقليمية والدولية.

وأعرب لالابالافو عن اعتقاده بأن تطوير العلاقات بين فيجي والصين ستشهد المزيد من التعمق والحيوية.