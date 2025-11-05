حق بلدك عليك.. حزب الجبهة الوطنية يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بالمنيا

نظم حزب الجبهة الوطنية ، مؤتمر جماهيري حاشد بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وكذلك دعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشهد المؤتمر حضوراً جماهيرياً ضخماً من أبناء القرية والقرى المجاورة الذين أعلنوا تأييدهم الكامل لمرشحي الحزب ودعمهم للدولة المصرية وقيادتها السياسية، في أجواء احتفالية جسدت روح الوحدة والانتماء الوطني.

وأكد النائب الدكتور محمد صلاح البدري، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تشهد اليوم استقرار سياسي بفضل رؤية وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات مسئوليةو التصويت واجب قومي، قائلا " انزل شارك ده حق البلد عليك وحزب الجبهة الوطنية قدم كفاءات نوعية تستحق صوتكم".

وقال البدري، خلال كلمته، إن تأسيس أمانة الحزب بالمحافظة في شهر مايو الماضي كان نقطة انطلاق قوية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال ستة أشهر فقط من انتشار جماهيري واسع يؤكد ثقة المواطنين في فكر الحزب وأهدافه، قائلا "الأمانة أصبح لها أرضية قوية في الشارع، بفضل جهود القيادات المخلصة".

وقال : منذ تأسيس الحزب في مايو الماضي وحتى اليوم، استطعنا أن نحقق حضورًا حقيقيًا في الشارع المصري، والآن يضم حزب الجبهة الوطنية 47 عضوًا في مجلس الشيوخ..ونسعى لأن نحظى بتمثيل أكبر في مجلس النواب..هدفنا أن نصل لكل بيت في محافظة المنيا وسنكون صوت الناس".

ووجه البدري التحية لأهالي قرية البرجاية على حفاوة الاستقبال والتنظيم، وقال: ما رأيته اليوم في البرجاية لم أشهده من قبل.. هذا الحضور المشرّف رسالة دعم حقيقية للحزب ومرشحيه..هؤلاء الشباب المشاركون هم نموذج نفتخر به وركيزة أساسية في مستقبل الحزب».

وقدم النائب محمد صلاح البدري، تحية تقدير واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقيادته الحكيمة وسياساته التي لولاها ما كنا اليوم نعيش هذه الأجواء الديمقراطية في ظل معترك انتخابي حقيقي.. ونقول له: يا ريس كلنا معاك، وكلنا وراك، من أجل مصر التي تستحق الأفضل.فيما أكد عمرو غلاب الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا

أن الحزب وُلد عملاقاً بكوادره المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية، موضحاً أن الحزب يمتلك كتلة برلمانية قوية في مجلس الشيوخ وكوادر سياسية وعلمية قادرة على تنفيذ رؤية الحزب داخل البرلمان وخارجه.

وأشار إلى أن اختيارات المرشحين تمت بشفافية تامة، مشيداً بخبرات اللواء أشرف جمال وقربه من المواطنين، داعياً الجميع للمشاركة بكثافة أمام لجان الاقتراع لإثبات أن الشعب المصري يقف مسانداً لدولته.

وقدم اللواء أشرف جمال الشكر لأهالي البرجاية على الحضور الكبير والدعم الصادق، مشددا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للدولة المصرية واستقرارها.

وأكد أن مصر صامدة بفضل وعي شعبها وحكمة قيادتها، وجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين حافظوا على أمن الوطن.

وأضاف أنه يفخر بانتمائه لحزب الجبهة الوطنية واختياره مرشحاً عنه، متعهداً بتحمل المسؤولية كاملة لاستكمال المسيرة البرلمانية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في كل شارع وقرية بمركز المنيا، لتظل الجبهة الوطنية حزباً في خدمة الوطن والمواطن.

وقالت النائبة الدكتورة دينا هلالي، مرشحة حزب الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن المرأة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والكفاح، مشيرة إلى أن السيدات في الريف والصعيد نموذج مشرف للأم المصرية الأصيلة التي تسعى لتوفير حياة كريمة لأبنائها مهما كانت الصعاب.

وأكدت "هلالي"، إن كل بيت في مصر يضم امرأة مكافحة وشابًا طموحًا، قائلة : أهل الصعيد وأبناء المنيا دايمًا أهل أصل وكرم..تحية لكل امرأة وكل شاب ولكل بيت مصري أصيل من أبناء الصعيد" .

ووجهت هلالي التحية إلى قيادات الحزب المركزية، وعلى رأسهم رئيس الحزب عاصم الجزار، والأمين العام السيد القصير، وأمين محافظة المنيا محمد البدري، وأعضاء الهيئة القيادية المشاركين في المؤتمر.

وشددت مرشحة حزب الجبهة الوطنية أن اختيارات الحزب لمرشحيه جاءت مشرفة ودقيقة، حتى يكونوا صوت المواطن الحقيقي في البرلمان، مؤكدة لأهالي المنيا: «أحنا صوتكم وحزب الجبهة سيكون صوت كل مصري أصيل وسنعمل من أجلكم بلا وعود، بل بأفعال تلمسوها على أرض الواقع..وسأكون قريبة منكم في كل بيت وقرية.. بسندكم ودعمكم».

فيما أعربت الدكتورة لميس أحمد أنور، مرشحة حزب الجبهة الوطنية على القائمة الوطنية، عن سعادتها بتواجدها وسط أهالي محافظة المنيا، مشددة أن الحضور الكبير في المؤتمر يؤكد مدى الوعي الشعبي والإيمان بأهمية المشاركة.

وقالت أنور: «وجودكم النهارده عرفني إن لينا سند وضهر، وبيتي دايمًا مفتوح لخدمة الناس.. بطالب أهلي وناسي بالنزول يوم 10 و11 للمشاركة بكثافة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب".

ووجهت "أنور" رسالة تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ما يقدمه من دعم متواصل للمرأة والشباب وتمكينهم في مختلف المواقع القيادية، قائلة: «نوجه تحية شكر واعتزاز للرئيس السيسي على جهوده في رفع شأن مصر بكل المحافل الدولية وآخرها الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير..نقف جميعًا خلف القيادة السياسية الحكيمة من أجل رفعة الوطن وحماية أمنه القومي».

وقدمت الشكر لأمانة الحزب بمحافظة المنيا، وعلى رأسها الأمين محمد صلاح البدري، كما وجهت التحية لمرشح الحزب على المقعد الفردي اللواء أشرف جمال، داعية المواطنين إلى دعمه في الانتخابات المقبلة، إلى جانب القائمة الوطنية.

فيما أكد صموئيل ثابت، الأمين المساعد للحزب دعمه الكامل للواء أشرف جمال، مشيراً إلى أن ثقة المواطنين فيه كفيلة بضمان فوزه بمقعد دائرة بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة، داعيا للاحتشاد خلف مرشح الحزب ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال عماد عبد المجيد الأمين المساعد للحزب إن حزب الجبهة الوطنية ثابت في مواقفه الداعمة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة، مؤكداً أن الحزب يقدم طاقات أمل حقيقية لتغيير حياة المواطنين نحو الأفضل.

وأضاف أن الجبهة الوطنية تقف صفاً واحداً خلف مرشحيها الأكفاء على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية، داعياً الجماهير للمشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها معركة وعي ومسؤولية وطنية في مسيرة بناء الوطن.

وقال أحمد طلعت أمين بندر المنيا، إن حزب الجبهة الوطنية يواصل مسيرته الناجحة في خدمة المواطن، مؤكداً أن الحزب سيكون رقم واحد على مستوى الأحزاب المصرية خدمياً والأكثر قرباً من المواطن المصري.

ودعا طلعت الأهالي لدعم اللواء أشرف جمال مرشح الحزب، مؤكداً أنه رجل المواقف الصعبة، مطالباً بالتكاتف خلفه وخلف مرشحي القائمة الوطنية لاستكمال مسيرة العطاء.

ورحب حسين ضبيع أمين مركز المنيا بالحضور الغفير من أبناء البرجاية، مؤكداً أن الحشد الكبير يعبر عن ثقة مركز المنيا في حزب الجبهة الوطنية ومرشحيه.

وجاء المؤتمر بحضور قيادات الحزب بالمحافظة، على رأسهم الدكتور محمد صلاح البدري أمين الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين عمرو غلاب وصموئيل ثابت وعماد عبد المجيد، سامي لملوم، أمين الفلاحين بالمنيا، محمد حنبولي وفتحي الدسوقي أعضاء هيئة المكتب بأمانة المنيا، ومعتز شادي أمين أمانة المجالس المحلية بالمحافظة.

كما حضر المؤتمر اللواء أشرف جمال، مرشح الحزب على المقعد الفردي بدائرة بندر ومركز المنيا، إلى جانب الدكتورة دينا هلالي ولميس أحمد أنور مرشحتي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.