شوبير مهاجما مستوى التحكيم بالدوري: أوسكار يكافئ المخطئ

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ، مستوى التحكيم في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: كنت أول من أشاد بعمل الكولومبي أوسكار رويز أكوستا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، لقد ذهبت إلى المران وشاهدت التدريبات مرة، ثم شاهدتها مرة أخرى، ورأيت ما يفعله هذا الرجل، إنه يقدم عملًا جيدًا جدًا.

وأضاف: لكن بعد فترة حدث اهتزاز واضح وأخطاء كارثية، وهذا أمر قد يحدث، طبيعي جدًا أن تقع أخطاء أو يحدث اهتزاز في المستوى، ولكن عندما يحدث ذلك، يجب معاقبة المخطئ حتى يتعلم ولا يكرر الخطأ مرة أخرى".

وتابع: "للأسف الشديد، الآن لم تعد هناك عقوبة للمخطئ، بل أصبحت هناك مكافأة له! نعم، أصبحت هناك مكافأة للمخطئ، أرجو ألا يغضب مني أحد، لأنني أتحدث من منطلق حبي للتحكيم وحبي للعدل.

واختتم : كما قولت كنت في البداية سعيدًا جدًا ومتفائلًا، وشعرت أن لدينا فرصة لتقديم موسمًا تحكيميًا أكثر من رائع وممتاز، وأتمنى أن يعود الرجل إلى سابق عهده، وأن نعود إلى المبدأ الصحيح ، من يجتهد ويؤدي عمله جيدًا نقول له (برافو)، ومن يخطئ نقول له تعلم من أخطائك وراجع نفسك مرة أخرى، حتى تسير الأمور بالشكل الصحيح".