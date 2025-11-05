قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير مهاجما مستوى التحكيم بالدوري: أوسكار يكافئ المخطئ

ميرنا محمود

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ، مستوى التحكيم في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: كنت أول من أشاد بعمل الكولومبي أوسكار رويز أكوستا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، لقد ذهبت إلى المران وشاهدت التدريبات مرة، ثم شاهدتها مرة أخرى، ورأيت ما يفعله هذا الرجل، إنه يقدم عملًا جيدًا جدًا.

وأضاف: لكن بعد فترة حدث اهتزاز واضح وأخطاء كارثية، وهذا أمر قد يحدث، طبيعي جدًا أن تقع أخطاء أو يحدث اهتزاز في المستوى، ولكن عندما يحدث ذلك، يجب معاقبة المخطئ حتى يتعلم ولا يكرر الخطأ مرة أخرى".

وتابع: "للأسف الشديد، الآن لم تعد هناك عقوبة للمخطئ، بل أصبحت هناك مكافأة له! نعم، أصبحت هناك مكافأة للمخطئ، أرجو ألا يغضب مني أحد، لأنني أتحدث من منطلق حبي للتحكيم وحبي للعدل.

واختتم : كما قولت كنت في البداية سعيدًا جدًا ومتفائلًا، وشعرت أن لدينا فرصة لتقديم موسمًا تحكيميًا أكثر من رائع وممتاز، وأتمنى أن يعود الرجل إلى سابق عهده، وأن نعود إلى المبدأ الصحيح ، من يجتهد ويؤدي عمله جيدًا نقول له (برافو)، ومن يخطئ نقول له تعلم من أخطائك وراجع نفسك مرة أخرى، حتى تسير الأمور بالشكل الصحيح".

