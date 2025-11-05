قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بـ15 مايو

مريم عزت

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة بشارع أبو بكر الصديق بحى ١٥ مايو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .

وأكد محافظ القاهرة  أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء،  وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، مشيرًا الى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة ، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب ، واحتياجات المواطنين .  

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور  نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأيمن عشرى رئيس الغرفةالتجارية بالقاهرة،  وعبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين ، وعدد من قيادات المحافظة.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المدارس

نصائح لحماية الأطفال من العدوى بالمدارس.. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي

فيديو ترويجي عن مناخ الاستثمار في مصر والجمهورية القرغيزية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي.. زيارة تاريخية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

