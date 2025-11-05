محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بـ15 مايو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة بشارع أبو بكر الصديق بحى ١٥ مايو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، مشيرًا الى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة ، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب ، واحتياجات المواطنين .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأيمن عشرى رئيس الغرفةالتجارية بالقاهرة، وعبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين ، وعدد من قيادات المحافظة.