محافظ القاهرة: خطة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في أحياء العاصمة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة بشارع أبو بكر الصديق بحى ١٥ مايو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع خطة من أجل التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا في أحياء العاصمة بالتنسيق بين نواب المناطق، ورؤساء الأحياء، ووزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، والغرفة التجارية بالقاهرة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من شركات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى بالإضافة إلى قوافل الخير، والمعارض من أجل زيادة المعروض ،وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا .

وأضاف محافظ القاهرة، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية، حيث أسهمت في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، لذا تلقى اقبالًا كثيفًا حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة .

وتضم القافلة ٣٠ سيارة، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض .