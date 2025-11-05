أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال منفذ حادثة الدهس في منطقة "إيل دوليران".

من جانبه، قال رئيس بلدية مدينة أوليرون إن الشخص الذى أُلقي القبض عليه في موقع الحادث كان تحت تأثير المخدرات والكحول.

فيما أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 10 أشخاص بينهم 4 في حالة خطيرة إثر عملية دهس في مدينة أوليرون غربي البلاد.

وأفادت قناة الحدث، منذ قليل، بإصابة 10 أشخاص بعملية دهس في "إيل دوليران" جنوب غرب فرنسا.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الفرنسية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد أن صدمتهم سيارة قرب جادة الشانزليزيه في باريس، خلال احتفالات مشجعي باريس سان جرمان بتأهل فريقهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت الشرطة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى في حالة طوارئ، مستبعدة أن يكون الحادث بسبب عملية دهس متعمدة.

وأكدت أن الواقعة حدثت "في شارع عمودي يتقاطع مع جادة الشانزليزيه في باريس عندما صدمت سيارة، في ظروف لم تحدد حتى الآن.