انطلاق مبادرة صنع في جامعة حلوان لدعم الإبداع التطبيقي بين الطلاب

أشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمبادرة جامعة حلوان لإطلاق معرض تطبيقي تحت شعار "صُنع في جامعة حلوان"، والتي تهدف إلى تشجيع طلاب الكليات التطبيقية على تقديم منتجات تعكس مهاراتهم ومشروعاتهم الإبداعية، في إطار دعم الابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال فعاليات مجلس جامعة حلوان: "أحيي جامعة حلوان على هذه المبادرة الرائدة التي تعكس روح الابتكار لدى شبابها، وتُعد خطوة مهمة نحو دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني. محافظة القاهرة على استعداد كامل للتعاون مع الجامعة في تنظيم معرض للطلاب، وتوفير الدعم اللوجستي والمؤسسي اللازم لإنجاحه، بما يحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية لخدمة المجتمع."

من جانبه، دعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إلى تشجيع طلاب كليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الاقتصاد المنزلي، الكليات الهندسية، وكلية التكنولوجيا والتعليم، على تقديم منتجات تطبيقية تعكس قدراتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أن الجامعة ستنظم معرضًا موسّعًا لعرض هذه المنتجات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي كلمته، قال الدكتور قنديل "إن الجامعة تزخر بكوادر طلابية متميزة تمتلك من المهارات والإبداع ما يؤهلها للمساهمة الفاعلة في التنمية الصناعية والفنية. ومن هنا جاءت الدعوة لإطلاق معرض 'صُنع في جامعة حلوان'، ليكون منصة حقيقية لعرض إنتاج طلابنا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وربطهم بسوق العمل. نحن نؤمن أن التعليم التطبيقي هو أحد مفاتيح المستقبل، ونسعى لأن تكون الجامعة حاضنة لكل فكرة مبتكرة ومشروع واعد."

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الجامعة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات المعنية، لفتح آفاق التعاون وتوفير فرص تسويق للمنتجات الطلابية، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.