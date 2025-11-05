قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق مبادرة صنع في جامعة حلوان لدعم الإبداع التطبيقي بين الطلاب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمبادرة جامعة حلوان لإطلاق معرض تطبيقي تحت شعار "صُنع في جامعة حلوان"، والتي تهدف إلى تشجيع طلاب الكليات التطبيقية على تقديم منتجات تعكس مهاراتهم ومشروعاتهم الإبداعية، في إطار دعم الابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال فعاليات مجلس جامعة حلوان:   "أحيي جامعة حلوان على هذه المبادرة الرائدة التي تعكس روح الابتكار لدى شبابها، وتُعد خطوة مهمة نحو دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني. محافظة القاهرة على استعداد كامل للتعاون مع الجامعة في تنظيم معرض للطلاب، وتوفير الدعم اللوجستي والمؤسسي اللازم لإنجاحه، بما يحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية لخدمة المجتمع."

من جانبه، دعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إلى تشجيع طلاب كليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الاقتصاد المنزلي، الكليات الهندسية، وكلية التكنولوجيا والتعليم، على تقديم منتجات تطبيقية تعكس قدراتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أن الجامعة ستنظم معرضًا موسّعًا لعرض هذه المنتجات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي كلمته، قال الدكتور قنديل "إن الجامعة تزخر بكوادر طلابية متميزة تمتلك من المهارات والإبداع ما يؤهلها للمساهمة الفاعلة في التنمية الصناعية والفنية. ومن هنا جاءت الدعوة لإطلاق معرض 'صُنع في جامعة حلوان'، ليكون منصة حقيقية لعرض إنتاج طلابنا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وربطهم بسوق العمل. نحن نؤمن أن التعليم التطبيقي هو أحد مفاتيح المستقبل، ونسعى لأن تكون الجامعة حاضنة لكل فكرة مبتكرة ومشروع واعد."

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الجامعة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات المعنية، لفتح آفاق التعاون وتوفير فرص تسويق للمنتجات الطلابية، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

دعم الابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي الإنتاج المحلي محافظ القاهرة جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء للميت

دعاء للميت .. ردده الآن أفضل هدية يفرح بها المتوفى ويسكنه الفردوس الأعلى

وزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن عن أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام 2025

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: تكررت نداءات شيخ الأزهر حول ضرورة العدالة الإنسانية

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد