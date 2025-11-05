قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الرئيس القرغيزي: زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا الثنائية
بلجيكا تبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو
إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينياً ضمن صفقة التبادل في غزة
اعرف ازاي تروح المتحف المصري الكبير مواصلات وأسعار التذاكر والمواعيد
إصابة 10 أشخاص إثر حادث دهس جنوب غرب فرنسا
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
وزير الري: مئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة
رئيس معهد التخطيط القومي: تعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جلسات حوار مجتمعي بقنا تناقش تأثير التغيرات المناخية على التنمية العمرانية والسياحية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

ناقشت جلسات عمل موسعة للحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية العمرانية والسياحية، أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات الجلسات التي نظمت بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بقاعة النيل للمؤتمرات بمدينة قنا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.

شهدت الجلسات حضور المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بالهابيتات في مصر، والمهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري القطاعات الخدمية والصناعية بالمحافظة.

ناقشت الجلسات أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.

كما تناولت الجلسات، سبل رفع الوعي المجتمعي بدمج قضايا المناخ في التنمية المحلية والسياحية، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق استدامة البنية التحتية وتعزيز الحلول العملية مثل البناء المستدام، وإدارة الموارد، وحماية التراث، وتبني مشروعات صديقة للبيئة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن قضايا البيئة والمناخ تمثل محوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، و أن الهدف من الحوار المجتمعي هو مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الوعي الجماهيري من خلال حوار بنّاء يسهم في بناء إدراك جماعي لقضايا المناخ والبيئة.

وأوضح عبدالحليم، بأن رؤية محافظة قنا تستهدف التحول إلى محافظة خضراء مستدامة من خلال استغلال المقومات البيئية والطبيعية الفريدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود المحافظة في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خطط الزراعة والصناعة والتخطيط العمراني والسياحة الريفية.

وشدد محافظ قنا، على أن الدولة المصرية تولي أولوية كبرى لملف التغيرات المناخية لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات التنموية، موضحاً أن الحكومة تنفذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

فيما أكدت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، أهمية الحوار المجتمعي في دعم السياسات البيئية، موضحة أن مشاركة المجتمع المحلي تمثل ركيزة أساسية في رفع الوعي بقضايا المناخ وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة في الخطط المحلية، لافتة إلى أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة آثار التغير المناخي.

كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، انعكاسات التغير المناخي على المدن والمناطق السياحية، مشيرة إلى أهمية تبني حلول محلية مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية العمرانية والسياحية.

فيما قدم الدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بالهابيتات في مصر، عرضاً تفصيلياً لعدد من المشروعات الأممية الجارية في محافظة قنا، من بينها مشروع "حينا" ومشروع "دراجات قنا – الأقصر"، واللذان يهدفان إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتطوير وسائل تنقل صديقة للبيئة.

كما شهدت الجلسات استعراض عدد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحسين ممارسات النظافة، وتعزيز السلوك الحضاري، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لدى المواطنين.

وفي ختام الفعاليات، أكد محافظ قنا أن المحافظة جادة في تبني جميع المبادرات المنبثقة عن الحوار المجتمعي شريطة أن تستند إلى دراسات علمية دقيقة، موجهاً بتوثيق أفضل الممارسات البيئية ونشرها على نطاق واسع، بما يعزز الوعي المجتمعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة قنا.

قنا التغيرات المناخية التنمية العمرانية وزارة البيئة السياحة الريفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

السوبر المصري.. محاضرة فنية من أحمد عبدالرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

بطولة العالم لتنس الطاولة

اليوم.. نهائي منافسات الفردي والزوجي ببطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية

أحمد الكأس

دعما لمنتخب الناشئين.. الغندور يوجه رسالة خاصة لـ أحمد الكأس |تفاصيل

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد