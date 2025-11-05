الاحتلال يواصل اقتحام المدن الفلسطينية ويستهدف الأسرى المحررين

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ فجر اليوم، الأربعاء، تنفيذ سلسلة من الاقتحامات الواسعة في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، تخللتها حملات اعتقال ومداهمة للمنازل.

وأضافت “السلامين”، خلال رسالة على الهواء، أن مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية تشهد منذ ساعات الصباح الأولى انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال في أحيائها المختلفة، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش وتحقيق ميداني مع المواطنين، تزامنًا مع اعتقال عدد من الشبان، بينهم أسرى محررون من صفقات سابقة.

الرصاص المعدني وقنابل الغاز

وأوضحت أن الاقتحامات طالت أيضًا مناطق عدة في مدينة نابلس، أبرزها مخيم عسكر والمنطقة الشرقية للمدينة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المحتجين، كما استهدفت آليات الاحتلال عددًا من المنازل والمحال التجارية، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالممتلكات.