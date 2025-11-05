قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
توك شو

الاحتلال يواصل اقتحام المدن الفلسطينية ويستهدف الأسرى المحررين

محمد البدوي

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ فجر اليوم، الأربعاء، تنفيذ سلسلة من الاقتحامات الواسعة في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، تخللتها حملات اعتقال ومداهمة للمنازل. 

وأضافت “السلامين”، خلال رسالة على الهواء، أن مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية تشهد منذ ساعات الصباح الأولى انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال في أحيائها المختلفة، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش وتحقيق ميداني مع المواطنين، تزامنًا مع اعتقال عدد من الشبان، بينهم أسرى محررون من صفقات سابقة.

الرصاص المعدني وقنابل الغاز 

وأوضحت أن الاقتحامات طالت أيضًا مناطق عدة في مدينة نابلس، أبرزها مخيم عسكر والمنطقة الشرقية للمدينة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المحتجين، كما استهدفت آليات الاحتلال عددًا من المنازل والمحال التجارية، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالممتلكات. 

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

صورة الملف

توك شو| الرئيس القرغيزي: زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار واللحوم

الاحتلال

الاحتلال يواصل اقتحام المدن الفلسطينية ويستهدف الأسرى المحررين

أرشيفية

ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

