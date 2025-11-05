يس توروب: الهجوم يمنحك الفوز في المباريات والدفاع القوي يصنع البطولات

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات المدير الفني للنادي الأهلي يس توروب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال يس توروب: "الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة".



وأضاف المدير الفني: «متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا.. أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة».

وعن جاهزية اللاعبين، أوضح توروب أن محمد شريف شارك في مران أمس، وإمام عاشور حصل على جزء من المران».

واختتم تصريحاته قائلاً: «هدفنا واضح، وهو الوصول إلى المباراة النهائية عبر الفوز في مواجهة الغد.. دائمًا أقول إن الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة».